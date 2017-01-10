В Днепре из-за переселенца-"минера" эвакуировали ж/д вокзал

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КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Днепре в связи с сообщением об угрозе взрыва эвакуировали пассажиров железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Сообщение о заминировании поступило 10 января в 1:30 ночи в Днепровский отдел полиции. Мужской голос сообщил: "Я беженец из Донецка. Железнодорожный вокзал заминирован", — говорится в сообщении.

Из помещения вокзала эвакуировали 125 человек, после чего эксперты-взрывотехники и кинологи тщательно его обследовали. Никакого взрывного и опасного для жизни устройства обнаружено не было, сообщение о минировании железнодорожного вокзала оказалось ложным.

Следственным отделом Днепровского ОП внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

В настоящее время полиция принимает меры для установления и задержания злоумышленника. За ложное сообщение о заминировании вокзала ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области эвакуировали детсад из-за сообщения о минировании.