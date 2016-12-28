Преступник требует от ТЦ во Львове $180 тыс за прекращение ложных минирований

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Злоумышленник потребовал у собственников ТЦ "Роксолана" в центре Львова 180 тысяч долларов за прекращение ложных сообщений о минировании здания торгового центра, которые парализуют его работу, говорится в сообщении на сайте организации.

По данным администрации торгового центра, начиная с 20 ноября из ТЦ уже четыре раза проводилась эвакуация посетителей и работников из-за анонимных сообщений о минировании помещения, которые в итоге не подтвердились. В связи с этим руководство "Роксоланы" приняло решение об усилении охраны ТЦ.

"После очередной эвакуации начался откровенный шантаж руководства ТЦ со стороны злоумышленника. По электронной почте администрации поступило письмо с требованием заплатить 200 BTC (bitcoin, виртуальная электронная валюта – ред.), что составляет почти 180 тысяч долларов. В противном случае кибертеррорист угрожает, что эвакуация будет происходить ежедневно, вплоть до завершения новогодних праздников", — говорится в сообщении пресс-службы ТЦ.

Администрация торгового центра сообщила в полицию о поступлении письма с угрозами.

Ранее сообщалось, что неизвестный сообщил управлению СБУ о минировании здания Николаевской областной государственной администрации.