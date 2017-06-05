Минсоцполитики: повышение минималки пополнило Пенсионный фонд на 11 млрд грн

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. После повышения минимальной заработной платы до уровня 3200 грн с 1 января 2017 года в Пенсионный фонд поступило дополнительных 11 миллиардов гривен, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Хочу доложить, что за пять месяцев дополнительно, сверх плана, в Пенсионный фонд поступило 11 миллиардов гривен", — сказал Рева в эфире Еspreso.tv.

По его словам, теперь, располагая этим ресурсом, уже можно говорить о будущем осовременивании пенсий.

"В январе мы бы этого сделать не смогли, потому что у нас не было этих денег. Но с тем, как у нас растет заработная плата, появляется этот ресурс", — добавил министр.

Ранее пресс-служба Министерства социальной политики сообщила, что показатель инфляции в марте 2017 года остался в прогнозных пределах и свидетельствовал об отсутствии влияния роста минимальной зарплаты на общий рост цен.