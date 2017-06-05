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    Минсоцполитики: повышение минималки пополнило Пенсионный фонд на 11 млрд грн

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (43)

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    По словам министра социальной политики Андрея Ревы, за пять месяцев 2017 года дополнительно, сверх плана, в Пенсионный фонд поступило 11 миллиардов гривен.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. После повышения минимальной заработной платы до уровня 3200 грн с 1 января 2017 года в Пенсионный фонд поступило дополнительных 11 миллиардов гривен, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

    Владимир Гройсман
    Украинское фото
    МВФ, Гройсман, пенсии, гаплык

    "Хочу доложить, что за пять месяцев дополнительно, сверх плана, в Пенсионный фонд поступило 11 миллиардов гривен", — сказал Рева в эфире Еspreso.tv.

    По его словам, теперь, располагая этим ресурсом, уже можно говорить о будущем осовременивании пенсий.

    "В январе мы бы этого сделать не смогли, потому что у нас не было этих денег. Но с тем, как у нас растет заработная плата, появляется этот ресурс", — добавил министр.

    Ранее пресс-служба Министерства социальной политики сообщила, что показатель инфляции в марте 2017 года остался в прогнозных пределах и свидетельствовал об отсутствии влияния роста минимальной зарплаты на общий рост цен.

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