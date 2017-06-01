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    Минсоцполитики обещает реформ рынка труда в течение пяти лет

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    Первый заместитель министра социальной политики Украины Ольга Крентовская сообщила, что проект "Инклюзивный рынок труда" будет реализован до 2022 года.
    Министерство социальной политики Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В Украине будет реализован проект "Инклюзивный рынок труда на 2017-2022 годы", целью которого является комплексное решение проблем занятости и рынка труда на национальном и региональном уровнях, заявила первый заместитель министра социальной политики Украины Ольга Крентовская, сообщает Правительственный портал.

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    "Мы надеемся, что реализация этого проекта в Украине будет способствовать созданию новых рабочих мест и обеспечению производительной занятости украинских граждан, ведь это и является главной задачей реформы рынка труда", — отметила замминистра.

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    Как отмечается, указанный проект был разработан для Украины Международной организацией труда. При этом, по Крентовской, вопрос проведения реформ в данной сфере является неотложным для Украины.

    "Нашей целью являются качественные изменения рынка труда. Поэтому заверяем, что готовы к конструктивной работе", — подчеркнула она.

    В конце апреля вице-премьер-министр Павле Розенко заявил, что число безработных в Украине достигло 1,9 млн человек. 

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