В Кабмине намерены поднять среднюю зарплату на 37%

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. В Украине до конца этого года ожидается увеличение средней зарплаты на 37% – до 7,1 тысяч гривен, сообщил министр социальной политики Андрей Рева, информирует пресс-служба ведомства.

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"Реформа оплаты труда предполагает пересмотр заработной платы с целью постепенного ее повышения и ликвидации задолженности по выплате зарплат", – отметил Рева.

По словам министра, также реформа оплаты труда происходит вместе с модернизацией системы инспекции труда.

Он добавил, что первыми шагами реформы стали увеличение минимальной заработной платы на 100% и меры по соблюдению инфляции в Украине на умеренном уровне.

Ранее Рева заявил, что сейчас приемлемой минимальной пенсией в Украине является 4 тысячи гривен.