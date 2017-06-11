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    Общество

    Гендерное неравенство в зарплатах: женщины сами просят оклад ниже – эксперт

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    Генеральный менеджер рекрутинговой компании "Аффинити" Алена Яковлева в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что в Украине нет гендерной разницы в зарплатах мужчин и женщин.
    Кошелек
    torange.ru

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Женщины и мужчины равны, однако зарплаты получают не одинаковые. Средняя зарплата штатного работника-мужчины в I квартале 2017 составила 7160 гривен, что на 27,5% больше, чем средняя зарплата штатной работницы-женщины.

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    Об этом свидетельствуют данные госстатистики.

    Эту информацию прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы генеральный менеджер рекрутинговой компании "Аффинити" Алена Яковлева.

    "Как делается статистика? Мы берем одинаковые должности, одинаковый сегмент и сравниваем. Лично в моей статистике я не замечаю гендерной разницы. Если взять, к примеру, бухгалтера мужчину и бухгалтера женщину, то не будет никакой разницы, их возьмут на одинаковый оклад. Единственная разница, которую я вижу – это то, что у женщин зачастую бывает заниженная самооценка по зарплате. И при найме они просят оклад меньше", — отметила эксперт.

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