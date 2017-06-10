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10.06.201712:17
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    Экономика

    Госстат сравнил зарплаты мужчин и женщин в Украине

    (обновлено: )6510
    Разрыв в объеме зарплат не характерен для всех видов экономической деятельности. К примеру, в области операций с недвижимостью женщины лишь на немного получают меньше мужчин.
    Деньги
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Средняя зарплата мужчины в Украине в I квартале 2017 составляла 7 тысяч 160 грн, что на 27,5% больше, чем средняя зарплата штатного работника-женщины, сообщает Госстатистики.

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    Отмечается, что за этот период средняя зарплата штатного работника-женщины составила 5 тысяч 612 грн.

    Такой разрыв в объеме зарплат не характерен для всех видов экономической деятельности.

    Например, в области операций с недвижимостью работники-женщины получают в среднем 5 тысяч 266 грн, что лишь на 257 грн меньше работников-мужчин, в образовательной сфере — 5 тысяч 247 грн, что на 181 грн меньше работников-мужчин.

    Наибольший разрыв наблюдается в области финансовой на страховой деятельности 9 тысяч 793 грн средней зарплаты у женщины против 16 тысяч 118 грн средней зарплаты мужчины.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя заработная плата по стране до конца 2017 года превысит 7 тысяч гривен.

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