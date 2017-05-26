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    Общество

    Гройсман пообещал повысить зарплаты учителям

    (обновлено: )6502
    Как отметил в ходе "последнего звонка" в одной из школ под Киевом глава Кабинета министров Владимир Гройсман, в следующем году учителя получат поддержку правительства и бюджета.
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Глава Кабинета министров Владимир Гройсман пообещал учителям повысить заработную плату в следующем году, выступая на  "последнем звонке" в одной из школ под Киевом.

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    Гройсман в пятницу принял участие в праздновании "последнего звонка" в Броварской школе №7 Киевской области.

    "Именно в 2017 году мы приняли решение, что заработная плата должна расти для украинского учителя, и мы ее увеличили почти на 50%. Я хочу заверить всех учителей Украины, что и в следующем году вы получите поддержку украинского правительства и бюджета. Мы будем инвестировать в образование, чтобы вы могли спокойно делать свое дело и вкладывать все самое лучшее в этих прекрасных молодых людей", — сказал Гройсман во время празднования, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

    Премьер также пожелал выпускникам быть настойчивыми в достижении своих целей.

    Повышение социальных стандартов произошло в Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум увеличен до 1,544 тысячи гривен (57 долларов), минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен (118 долларов). Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год.

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