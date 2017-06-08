Пресс-конференция: "Африканская" зарплата украинцев и жизнь по-новому. Онлайн

В четверг, 8 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится презентация исследования ОО "Публичный аудит" на тему "Африканская" зарплата украинцев и жизнь по-новому".

Команда политиков, пришедших к власти в 2014 году, обещала построить новое европейское государство, а украинцам — жить по-новому. Украинцам было обещано: преодоление бедности, выход на международные рынки сбыта, энергетическая независимость и диверсификация энергоресурсов, "свободное дыхание" для бизнеса (снижение налогов и сокращение их количества).

ОО "Публичный аудит" сверил цифры последних трех лет экономического развития страны, чтобы каждый мог убедиться сам — работает ли государство на благо граждан страны.

Годовой доход украинской семьи в 2014 году с $ 3,5 тыс. снизился до $ 1,4 тыс. в 2017 году. Средняя заработная плата снизилась с $ 400 до $ 230, а средняя пенсия установила более чем двукратный антирекорд, упав с $ 128 до $ 60. Тарифы на все ключевые коммунальные услуги повысилась в два, четыре и даже в шесть раз. При этом растет задолженность за услуги ЖКХ.

Стоимость продуктов за последние три года показала плюс 100%, непродовольственных товаров +70%, медикаментов и медицинских услуг +85%, транспорта +84%.

Также "Публичный аудит", анализируя итоги последних трех лет, неслучайно особое внимание уделил статистике производства хлеба и хлебобулочных изделий — она снизилась на 17%. Специальные службы оценивали ситуацию по стране по количественным показателям производства мяса, надою молока, но в первую очередь — именно хлеба, т.к. это самый доступный продукт. Растет его потребление — можно допустить, что увеличивается количество населения. Эти 17 % указывают, в том числе, и на уменьшение количества граждан нашей страны.

Эксперты:

Тарас Галайда, аналитик ОО "Публичный аудит"

Дмитрий Ляшок, экономист ОО "Публичный аудит"

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