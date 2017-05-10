Культур-мультур. Что будет в минимальной культурной корзине украинца: опрос

Инессса Другова, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины планирует разработать и утвердить до 1 июля "минимальную культурную корзину" (минимальные стандарты обеспечения культурными услугами). Это положение содержится в Плане приоритетных действий правительства на 2017 год. Разработкой корзины занимаются пять министерств: Минкультуры, Минсоцполитики, Минфин, Минэкономразвития, Минрегион. В правительстве ожидают, что утверждение "минимальной культурной корзины" будет способствовать "обеспечению социальных гарантий населения на получение культурных услуг и равного доступа к таким услугам".

Уже к началу июля станут известны подробности, какой именно культурный минимум будет определен для каждого украинца. Пока же эксперты поделились с РИА Новости Украина своими предположениями, чем правительство заполнит культурную корзинку.

Все дело в сумме минимума

Политолог, историк Кость Бондаренко:

"Например, во Франции есть министерство культуры, но в основном культурой там занимается, как ни странно, министерство иностранных дел. Государство считает, что главная цель, которая на него возложена, — это не вмешиваться в культурный процесс, чтобы сделать людей культурнее, а продвигать французскую культуру в мире. Я не знаю, есть ли во Франции понятие "культурная потребительская корзина", я почему-то сомневаюсь, что есть, но при этом французскую культуру знают во всем мире.



Вице-премьер по гуманитарной политике Вячеслав Кириленко и министр культуры Евгений Нищук - это де два человека, которые фактически отвечают за культурную жизнь страны, и, соответственно, они должны дать ответ, что, собственно, они понимают под понятием "минимальная культурная корзина". Возможно, они считают, что для человека минимально необходимо купить одну книжку в год, один раз сходить в кинотеатр и один раз сходить на балет. Возможно, они предвидят какие-то обучающие программы или участие в тренингах, доступ к Интернету или еще какие-то другие моменты. Нужно исходить из того, какая сумма заложена в эту минимальную корзину и что на нее можно приобрести. Я даже не знаю, что можно положить в эту корзину, ведь каждый человек считает, что при формировании культурного мировоззрения должен быть индивидуальный подход. Для кого-то вершина культурного развития — это посмотреть бразильский сериал, кто-то считает, что для него культура — это посетить все известные музеи мира и каждую неделю посещать театр, а для кого-то культура считается каким-то нонсенсом и пережитком, без чего можно прожить".

В стране большого базара культура не нужна

Политолог Андрей Золотарев:

"В стране культурную корзинку складывают рогули вроде Вятровича и господина Артеменко, который когда-то казался нормальным человеком, а оказалось, что он талантливо прикидывался им. В стране большого базара по определению культура обречена на вымирание, а культурный горизонт — запросы должны сводится к таким, где образцом культуры считается "Евровидение". Тут меряется не глубиной, отражением образов, чувств, а кто громче всех прокричит "Слава Украине!".



Другой аспект: в стране большого базара культура не нужна. Это просто вопрос времени, когда она вымрет окончательно и бесповоротно вместе с наукой, вместе с нормальным образованием. Украина будет аграрной сверхдержавой, коих нет, а культура — это по остаточному принципу. Они наваяют культурную корзину, но судя по тому, что, как мы видим, урезается финансирование театров, получится культур-мультур".

Зрелища вместо хлеба Facebook Евгения Бильченко Страх, нацизм и авторитаризм. Культуролог Бильченко о происходящем в Украине

Политтехнолог Дмитрий Корнейчук:

"Еще древние властители поняли важную истину: если для народа нет хлеба — надо дать ему зрелища. Поэтому ничего нового наша власть не придумала. Если у украинцев нет денег на материальную потребительскую корзину — получите культурный. Правда, совершенно непонятно, что это такое и почему над ним должно работать так много министерств? И главное: что такое культура в понимании нынешней власти? Или речь идет об аналогии с потребительской корзиной? Каждый украинец имеет право на одну декоммунизированную улицу, одну спиленную голову с памятника Ленина? На одно прослушивание спича Скрипки про "гетто русскоязычных" и одно обязательно обращение продавщицы в магазине на украинском языке? Шутки-шутками, но проблема в том, что под понятие этой "минимальной культурной корзины" можно впихнуть все, что угодно. От планируемых квот на украинский язык на ТВ до решения Киевсовета об обязательном использовании украинского языка официантами и продавцами. А какое тут прекрасное поле разгуляться Вятровичу с его Институтом Правды. И декоммунизировать все и вся продолжать. И 8 марта с 1 и 9 мая отменить. Все это все можно списать на "культурную корзину"".

Минус все русское

Украинский композитор Владимир Быстряков:

"В эту корзину не войдет все русскоязычное. Даже произведённое в Украине. Потому что такого геноцида против русскоязычной культуры не наблюдалось очень давно. А подпитано это тем, что молодняк 25 лет обучали "правильно" оценивать ситуацию: сегодня кто не скачет, тот москаль, и самое главное для свидомого украинца это — ненавидеть Россию и все русское.. Корзина будет отдана "олегам-скрипкам", "океанам эльзы", и киношникам, которые будут ставить фильмы антироссийской направленности. То есть возвращаемся к проверенным коммунистическим традициям, когда искусство cчиталось бойцом, когда "перо приравняли к штыку". Я так понимаю — дали деньги на то "искусство", которое будет обслуживать ныне действующую идеологию



Если на "культурный кошик" и будут выделены деньги, то бОльшая часть будет разворована, следуя нашей давней очаровательной традиции. Нужно же за что-то жить чиновникам?! Я их понимаю прекрасно. А на те копейки, которые попадут между откатами, что-то сделают. РИА Новости | Перейти в фотобанк Кабмин утвердил механизм регулирования ввоза книг из РФ

Я человек, песни которого официально не исполняются никогда и нигде все 25 лет "незалежности". Вы их не услышите ни на официальных торжествах, ни на официальных мероприятиях, ни на концертах, которые по субботам-воскресеньям проходят на Крещатике. Я как будто живу во внутренней эмиграции, несмотря на то, что считается, что я хороший композитор, талантливый и т. д. и т. п., но меня здесь, в моём любимом Киеве, нет, просто вычеркнули, вывели за скобки современной нашей культуры. Я могу сказать, что это тенденция, наблюдавшаяся все 25 лет, сейчас только усугубилась в связи с крымскими и юго-восточными событиями. И пока здесь будут люди со справками о психической неполноценности заседать в законодательных и руководящих органах, так оно и будет все проходить. Ничего хорошего для себя и для людей, которые хотели бы услышать искусство, альтернативное "официальному", мы не ожидаем. Кто помнит — была такая кампанейшина, как "Едина країна — Единая страна". И где она сейчас? Только и слышишь: "сепары, ворожа мова, ватники" Короче — оторвали у нашей когда-то многонациональной культуры одно крыло. А с оставшимся одним много не налетаешь".

Что читать и посещать — личное дело каждого

Адвокат Татьяна Монтян:

"Понятия не имею, что они положат в эту корзину. Наверное, тупо подсчитают посещение театров, кинотеатров и тому подобное. А что посещать и что читать — это личное дело каждого. Все это делается, чтобы в очередной раз показать очередные иллюзии борьбы не понятно с кем и не понятно за что и имитировать реформы — чем бы дебилы не тешились, либо вслух не рыдали. Тем более, что это деньги виртуальные, их на хлеб не намажешь, никуда не положишь. Это просто абстрактные цифры, сколько денег должно уходить на удовлетворение культурных потребностей. При этом один может посидеть дома и посмотреть порнушку, а другой пойти в театр и посмотреть спектакль — и оба удовлетворились. И все хорошо, все бесплатно, ведь денег никто никуда не выделил. Это все частные учреждения, которые прекрасно финансируются и без Вятровича с его идеями. Сейчас в Интернет залезли и посмотрели все, что угодно. Не те времена, когда кто-то даже в самом диком селе оторван от цивилизации — есть Интернет, и все хорошо. А Интернет и без них проводят везде, где можно, вот они не лезут в это, и с Интернетом все в стране хорошо, гораздо лучше, чем в других, так называемых цивилизованных странах".