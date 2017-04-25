наверх
25.04.201716:59
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.34
  • USD26.67- 0.06
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Реализм и кино. Портнов: как можно быть такими тупыми и жадными уродами?

    (обновлено: )557120
    Юрист Андрей Портнов возмущен, что глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Артеменко за государственные деньги снимает фильм с участием своей собственной внучки. Портнов обещает обратиться в НАБУ.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Бывший губернатор Запорожской области, глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко рассказал о своей внучке Полине, которая снимается в картине французского режиссера вместе с Жаном Рено.

    Фильм будет называться "Полина" – это совместный проект студий Wild Tribe Films (Бельгия, Франция) и Film.ua (Украина) при поддержке Госкино Украины. Режиссером картины выступил француз Олиас Барко. 

    тизер фильма о Тарасе Шевченко
    видео канала Dergkino Ukraine на YouTube
    Новое украинское кино. Тизер фильма о Тарасе Шевченко "Тарас. Возвращение"

    Обстановку вокруг будущего фильма на своей странице в Facebook прокомментировал юрист, экс-заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов.

    "В 2014 году Национальный совет по телевидению и радиовещанию вынес предупреждение радио Вести за то, что в его эфире я назвал новую украинскую власть преступным кублом.

    Читайте также: Казнить нельзя, помиловать тоже. О мировой практике запрета книг и фильмов

    И вот сегодня оказалось, что глава этого органа Артеменко за государственные деньги снимает фильм с участием своей собственной внучки. 

    Вот у меня вопрос, вы что там, уроды, совсем оборзели уже? Кто вы, как не преступное кубло. 

    Мы, конечно, на днях систематизируем и отправим эти материалы в НАБУ, раз оно стало активно ловить крупную рыбу.

    Но все таки не могу до конца понять, как можно быть такими тупыми, жадными и циничными уродами?", – написал Портнов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон с супругой Бриджит
    Выборы президента Франции
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Певец Баста. Архивное фото
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский