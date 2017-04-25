Реализм и кино. Портнов: как можно быть такими тупыми и жадными уродами?

РИА Новости Украина

Бывший губернатор Запорожской области, глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко рассказал о своей внучке Полине, которая снимается в картине французского режиссера вместе с Жаном Рено.

Фильм будет называться "Полина" – это совместный проект студий Wild Tribe Films (Бельгия, Франция) и Film.ua (Украина) при поддержке Госкино Украины. Режиссером картины выступил француз Олиас Барко.

Обстановку вокруг будущего фильма на своей странице в Facebook прокомментировал юрист, экс-заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов.

"В 2014 году Национальный совет по телевидению и радиовещанию вынес предупреждение радио Вести за то, что в его эфире я назвал новую украинскую власть преступным кублом.

Читайте также: Казнить нельзя, помиловать тоже. О мировой практике запрета книг и фильмов

И вот сегодня оказалось, что глава этого органа Артеменко за государственные деньги снимает фильм с участием своей собственной внучки.

Вот у меня вопрос, вы что там, уроды, совсем оборзели уже? Кто вы, как не преступное кубло.

Мы, конечно, на днях систематизируем и отправим эти материалы в НАБУ, раз оно стало активно ловить крупную рыбу.

Но все таки не могу до конца понять, как можно быть такими тупыми, жадными и циничными уродами?", – написал Портнов.