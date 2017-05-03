наверх
03.05.201706:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.03+ 0.14
  • USD26.56+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Культура

    Около тысячи культурных деятелей в Париже призывают не голосовать за Ле Пен

    Тема:

    Франция в ожидании нового президента: первомайские столкновения (119)

    2401
    По словам министра культуры Франции Одри Азулай, деятели искусства захотели выполнить свое гражданское обязательство и сказать, что необходимо преградить путь "Национальному фронту".
    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Около тысячи культурных деятелей Франции собрались в парижском Музыкограде, называемом также Второй Филармонией, с призывом помешать кандидату в президенты от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен победить во втором туре, пишет газета Parisien.

    Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Дипломатической академии МИД РФ Евгений Пашенцев
    фото Захара Виноградова
    Пашенцев о феномене Трампа, популярности Ле Пен и глобальной интеграции

    Музыкоград — общественно-коммерческое предприятие, руководимое министерством культуры Франции, объединяет несколько музыкальных учреждений.

    В мероприятии приняли участие актриса Селин Саллетт, пианист Александр Таро, юморист Кристоф Алевек (Christophe Alévêque), бельгийский юморист Алекс Визорек (Alex Vizorek), актер Жан-Пьер Винсент и другие.

    Исполнительный директор Музыкограда Лоран Бэль (Laurent Bayle) призвал "массово голосовать за единственного кандидата Республики Эммануэля Макрона".

    "Деятели искусства захотели выполнить свое гражданское обязательство и сказать, что необходимо преградить путь "Национальному фронту", — приводит газета слова министра культуры Франции Одри Азулай. Она отметила, что "без малейшего сомнения и даже с некоторой надеждой" пойдет голосовать за Макрона.

    В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Траурные мероприятия в Одессе в память о погибших 2 мая 2014
    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая
    На Крещатике профсоюзы проводят первомайскую демонстрацию
    Первомай: День трудящихся в Украине
    Локация Евровидения EuroClub в Киеве
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Дмитрий Певцов. Архивное фото
    Взять и запретить. Культурная война с РФ