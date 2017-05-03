Около тысячи культурных деятелей в Париже призывают не голосовать за Ле Пен

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Около тысячи культурных деятелей Франции собрались в парижском Музыкограде, называемом также Второй Филармонией, с призывом помешать кандидату в президенты от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен победить во втором туре, пишет газета Parisien.

Музыкоград — общественно-коммерческое предприятие, руководимое министерством культуры Франции, объединяет несколько музыкальных учреждений.

В мероприятии приняли участие актриса Селин Саллетт, пианист Александр Таро, юморист Кристоф Алевек (Christophe Alévêque), бельгийский юморист Алекс Визорек (Alex Vizorek), актер Жан-Пьер Винсент и другие.

Исполнительный директор Музыкограда Лоран Бэль (Laurent Bayle) призвал "массово голосовать за единственного кандидата Республики Эммануэля Макрона".

"Деятели искусства захотели выполнить свое гражданское обязательство и сказать, что необходимо преградить путь "Национальному фронту", — приводит газета слова министра культуры Франции Одри Азулай. Она отметила, что "без малейшего сомнения и даже с некоторой надеждой" пойдет голосовать за Макрона.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.