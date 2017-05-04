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    Русский культурный центр выселили в рамках закона - власти Львова

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    (обновлено: )4002
    Заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк напомнил, что ранее был одобрен судебный иск о принудительном выселении Русского культурного центра из занимаемого им здания.
    Русский культурный центр во Львове
    politnavigator.net

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Власти на законных основаниях выселили Русский культурный центр из помещения во Львове, поскольку организация добровольно не хотела покидать помещение, заявил журналистам заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк.

    Русский культурный центр во Львове
    Фото из открытых источников
    Раша, гудбай! Во Львове принудительно выселяют Русский культурный центр

    Львовской областной совет в четверг сообщил, что по решению суда Русский культурный центр выселили во Львове из помещения Львовского областного совета.

    "Мы убедили их (организации, требовавшие срочного выселения Русского культурного центра – Ред.), что это нужно сделать в рамках правового поля, соответственно, было подано заявление в Хозяйственный суд Львовской области о принудительном выселении данной общественной организации из помещения. Все структуры, которые тут находились, имели время, чтобы добровольно оставить помещение до пятницы включительно. Они не выполнили решение суда, соответственно, сегодня было осуществлено принудительное (выселение)…", — сказал Гирняк журналистам, видео общения с местными журналистам опубликовано на его странице в Facebook.

    По его словам, на данный момент помещение по документа и по факту находится на балансе Львовского областного совета, уже заключен договор об охране помещения.

    "Насколько я знаю, они (Русский культурный центр – Ред.) с этим решением не согласились. Если бы они согласились, то они бы это решение выполнили добровольно. Добровольно данное решение не было выполнено, но главное, что решение было выполнено в рамках действующего законодательства", — сказал Гирняк, отметив, что выселение прошло спокойно, без столкновений.

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    Напомним, в ноябре минувшего года Львовский областной совет подал судебный иск о принудительном выселении Русского культурного центра из занимаемого им здания.

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