Нам песня строить и... воровать помогает. Истинная цена Евровидения

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Космические суммы

Украина имела целый год, чтобы удивить подготовкой к Евровидению, но пока больше всего удивляет бюджет конкурса.

Как отмечает нардеп Евгений Рыбчинский, песенный конкурс в Киеве должен стоить максимум в три раза дешевле, то есть 10 млн евро, а не 30 млн.

"Когда я в Вашингтоне рассказал о Евровидении в Киеве за 30 миллионов евро, в госдепе меня спросили, точно ли Украине нужна какая-то финансовая помощь. Даже при достаточно вежливыми подсчетам, песенный конкурс в Киеве должен стоить максимум в три раза дешевле, то есть 10 миллионов евро, а не 30!", — пишет нардеп у себя в Facebook.

Также он обратился к генпрокурору Юрию Луценко.

"Разве Вам это не интересно, господин генпрокурор Юрий Луценко? Неужели они и Вас "убедили" в своей кристальной "прозрачности"?" - с возмущением спрашивает Рыбчинский.

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Примечательно, что на днях телеканал СТБ выпустил сюжет под названием "Невиданное Евровидение", в котором проанализировал, на что тратятся выделенные деньги.

Как констатируют журналисты, ссылаясь на данные системы электронных госзакупок ProZorro, бюджет конкурса поистине впечатляет. Сначала речь шла о сумме в 655 млн грн, но спустя время она уже возросла до 890 млн (что почти 30 млн евро).

Гендиректор М1 Сергей Перцев с удивлением спрашивает: "Куда можно потратить такие бабки я не понимаю?".

Анализируя, куда идут деньги, журналисты отмечают, что, например, на встречу глав делегаций конкурса Украина за один лишь вечер потратила 101 тысячу грн.

Также среди недешевых покупок — закупка 50 ноутбуков для организаторов стоимостью аж в 1 млн гривен.

В то же время начальник управления туризма КГГА Антон Тараненко заверяет, что все потраченные на Евровидение деньги окупятся Киеву. http://rian.com.ua/kiev/20160916/1016358762.html

"По нашим подсчетам, в Киев на Евровидение приедет не менее 20 000 иностранных туристов. Каждый из них потратит примерно 150 евро в день. То есть за все время пребывания в стране туристы оставят около 30 млн евро. Эти деньги останутся в экономике Киева", — говорил он.

Примечательно, что самым дорогим за историю Евровидения стал конкурс в Баку в 2012 году: на его проведение потратили 60 миллионов евро. На Евровидение в Москве (2009) — 44 млн долларов, в Вене (2015) — 42 млн долларов.

При этом еще 12 лет назад, в 2005 году, Евровидение обошлось Украине, по приблизительным оценкам, в 23 миллиона гривен.

Нескромный конкурс

Еще летом 2016 года глава Минфина Александр Данилюк заявлял, что Евровидение будет стоить 1 млрд 200 млн гривен. Затем цифру опустили до миллиарда. Из каких расчетов рождалась сумма — неизвестно, поскольку смета конкурса озвучена не была.

В конце концов исполнительные продюсеры Евровидения-2017 в декабре 2016 года объявили сумму в 655,7 миллионов гривен (около $24 млн). Из них 455,7 млн — выделяет Кабмин, 200 млн — бюджет столицы.

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В начале августа Кабмин выделил 450 миллионов гривен на проведение "Евровидения 2017". Отмечалось, что деньги пойдут на подготовку инфраструктуры — стадионы, гостиницы, дороги. В частности, как сообщали в КГГА, ремонт дорог обойдется Киеву в 91,3 млн грн.

Однако эксперты высказывали опасения, что средства просто "освоят" ответственные чиновники и карманные подрядчики.

В канун Евровидения издание "Наші Гроші" ссылаясь на систему электронных закупок ProZorro сообщило, что Украина заплатит лишь за выступления трех украинских артистов в финальной части конкурса сумму в 1,58 млн грн, большую часть из них получит певица Джамала.

Джамала получит почти миллион за выступление, а певица Руслана — 394 тыс грн. Также в финале выступит группа Onuka с Национальным академическим оркестром народных инструментов (НАОНИ). Расходы на них в сумме составляют 213 тыс грн.

Тем временем, в конце апреля Госсекретарь МВД Алексей Тахтай заявлял, что на реализацию мер по обеспечению безопасности во время Евровидения необходимо дополнительно выделить еще около 45 миллионов гривен.

Он отмечал, что реализация мер публичной безопасности во время конкурса требует привлечения дополнительных ресурсов, "а именно 45 миллионов гривен (около 1,6 миллиона долларов) только на крайне необходимое — питание, горюче-смазочные материалы и тому подобное".

Как сообщалось, делегации из 36 стран-участниц международного песенного конкурса Евровидение-2017 уже прибыли в Киев.

Официальное открытие песенного конкурса Евровидение состоится 7 мая в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примет участие 42 страны.

По материалам из открытых источников интернет