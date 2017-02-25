В центре Львова в ресторане случился пожар. Движение перекрыто

КИЕВ, 25 фев — РИА новости Украина. В центре Львова на проспекте Свободы утром произошел пожар в ресторане, сообщает ZIK.

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Отмечается, что горел ресторан "Вежа Крамарів", однако возгорание первоначально случилось в соседнем ресторане "Княжий келих".

В Facebook-сообществе "Варта-1" сообщают, что существует угроза повреждения помещения младших классов школы №62. Движение в центре перекрыто.

vk.com/govarta1 Пожар в ресторане Львова

Ранее глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин заявил, что в Украине наблюдается тенденция к уменьшению количества пожаров.