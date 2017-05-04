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    Общество

    Во Львове выселяют Русский культурный центр

    (обновлено: )38324
    Как сообщил заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк, выселение культурного центра из помещения проводит исполнительная служба управления юстиции.
    Русский культурный центр во Львове
    фото из открытых источников

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Во Львове из помещения на ул. Короленко, 1а выселяют Русский культурный центр, сообщил заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк.

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    "В эти мину завершается выселение Русского культурного общества из помещения на ул. Короленко, 1 а. Выселение проводит исполнительная служба управления юстиции", — написал Гирняк на своей странице в Facebook.

    Гирняк назвал данное событие "победой".

    Областной совет напомнил, что 9 марта Львовский апелляционный хозяйственный суд принял решение о выселении Русского культурного центра из помещения на улице Короленко, 1а во Львове.

    Сообщается, что теперь областной совет планирует провести конкурс на нового арендатора этого здания, его обещают передать одной из общественных организаций, деятельность которых связанных со спецоперацией в Донбассе. По данным облсовета, общественные активисты предлагают создать там культурный центр для ветеранов военной операции в Донбассе, центр реабилитационной и юридической помощи, или же музей.

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    Напомним, в минувшем году участники акции протеста в поддержку народного депутата Верховной Рады Надежды Савченко сорвали с консульства РФ во Львове российский флаг и сожгли его. СМИ сообщали, что флаг с дипломатического здания сорвал народный депутат Верховной Рады Владимир Парасюк.

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