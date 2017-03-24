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    Происшествия

    В центре Львова беременная женщина выпала из маршрутки во время движения

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    По словам потерпевшей, водитель маршрутного такси №13, не закрыв двери, выехал с остановки, в результате чего пассажирка автобуса, 30-летняя жительница Стрыя, выпала из общественного транспорта.
    Патрульный полицейский во Львовской области
    МВД Украины

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Во Львове на ул. Выговского из маршрутки на ходу выпала женщина, сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в области. Инцидент произошел утром 23 марта.

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    "По словам потерпевшей, водитель маршрутного такси №13, 59-летний львовянин, не закрыв двери, выехал с остановки, в результате чего пассажирка автобуса, 30-летняя жительница Стрыя, выпала из общественного транспорта. Пассажирку с телесными повреждениями "ушиб правой голени, угроза возможности прерывания беременности" доставлен в одну из больниц Львова", — говорится в сообщении.

    По информации полиции, по факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

    Ранее сообщалось, что маршрутка попала в ДТП в Славянске Донецкой области, пострадали девять человек. Авария произошла утром на перекрестке — столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси "Газель". По данным полиции, водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество в движении и столкнулся с маршрутным микроавтобусом, в результате маршрутка врезалась в дерево.

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