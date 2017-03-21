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    В Славянске маршрутка врезалась в дерево: множество пострадавших

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    По данным полиции, утром на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси "Газель", после чего маршрутка врезалась в дерево. В результате ДТП пострадали девять человек.
    ДТП с маршруткой в Славянске
    ГУ Нацполиции в Донецкой области

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Маршрутка попала в ДТП в Славянске Донецкой области, пострадали девять человек, сообщается во вторник на сайте областного управления Национальной полиции.

    Авария произошла во вторник утром на перекрестке — столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси "Газель". По данным полиции, водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество в движении и столкнулся с маршрутным микроавтобусом, в результате маршрутка врезалась в дерево.

    ГУ Нацполиции в Донецкой области
    ДТП с маршруткой в Славянске

    "Девять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении полиции.

    У Нацполиции в Донецкой области
    ДТП с маршруткой в Славянске

    Ранее сообщалось, что в Днепре "ВАЗ" врезался в рекламный столб.

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