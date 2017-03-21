В Славянске маршрутка врезалась в дерево: множество пострадавших

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Маршрутка попала в ДТП в Славянске Донецкой области, пострадали девять человек, сообщается во вторник на сайте областного управления Национальной полиции.

Авария произошла во вторник утром на перекрестке — столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси "Газель". По данным полиции, водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество в движении и столкнулся с маршрутным микроавтобусом, в результате маршрутка врезалась в дерево.

ГУ Нацполиции в Донецкой области ДТП с маршруткой в Славянске

"Девять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении полиции.

У Нацполиции в Донецкой области ДТП с маршруткой в Славянске

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