Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой

Японский графический дизайнер Шусаку Такаока умело сочетает в своих странных коллажах высокое искусство, сатиру на современное общество и известных персонажей массовой культур.

Его иллюстрации раскрывают всю нелепость нынешних ценностей, навязываемых обществом потребления, и представляют собой уморительную пародию на фешн-индустрию.

Свои иллюстрации дизайнер размещает в сети Instagram, где у него почти 6000 подписчиков.

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О самом авторе информации крайне мало, по всей видимости, создание ироничных иллюстраций является для него обычным хобби. Однако то, что для размещения в сети своих работ дизайнер выбрал именно Instagram, говорит о том, что данный сервис отлично подходит для продвижения своего бренда. В последнее время многие дизайнеры используют Instagram в качестве своеобразного микса персонального блога и портфолио.