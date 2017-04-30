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    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой

    31
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    shusaku1977
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    shusaku1977
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    shusaku1977
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    shusaku1977
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    shusaku1977
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    shusaku1977
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    shusaku1977
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    shusaku1977
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    shusaku1977
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    shusaku1977
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    shusaku1977
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    shusaku1977
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    shusaku1977
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой
    shusaku1977

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    Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой

    Японский графический дизайнер Шусаку Такаока умело сочетает в своих странных коллажах высокое искусство, сатиру на современное общество и известных персонажей массовой культур.

    Его иллюстрации раскрывают всю нелепость нынешних ценностей, навязываемых обществом потребления, и представляют собой уморительную пародию на фешн-индустрию.

    Свои иллюстрации дизайнер размещает в сети Instagram, где у него почти 6000 подписчиков.

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    О самом авторе информации крайне мало, по всей видимости, создание ироничных иллюстраций является для него обычным хобби. Однако то, что для размещения в сети своих работ дизайнер выбрал именно Instagram, говорит о том, что данный сервис отлично подходит для продвижения своего бренда. В последнее время многие дизайнеры используют Instagram в качестве своеобразного микса персонального блога и портфолио.

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