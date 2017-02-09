Страх, нацизм и авторитаризм. Культуролог Бильченко о происходящем в Украине

РИА Новости Украина

Украинская интеллигенция крайне обеспокоилась после разгрома радикалами выставки украинского художника Давида Чичкана. Тревогу бьют из-за роста правых настроений, опасаясь установления авторитаризма в Украине.

Этому посвящен пост поэта, культуролога, доктора культурологии Евгении Бильченко, который она опубликовала в издании Лига.net.

РИА Новости Украина публикует его целиком.

Моё послание снова адресовано украинской интеллигенции, не утратившей остатки здравого смысла, моим коллегам и единомышленникам по кухням. С упоровшимися говорить бесполезно. Под "интеллигенцией" я имею в виду не какой-то особый социальный класс снобов, а людей, которые связывают свою жизнь со словом, духом и образованием. Многие из этих людей претендуют на участие в общественной и научной жизни. И я знаю, что огромное количество этих людей не согласны с тем, что происходит в стране.

Всё, что я наблюдаю в последнее время: разговоры на кухне, полушепот, белые воротнички с подбородками, съеженными в галстуках, просьбы на ушко, оправдания тем, что есть что терять, призывы к осторожности.

Почему вы боитесь сказать правду? Простую правду о том, что в нашей стране — тоталитарный режим. Тупой провинциальный лживый тоталитарный режим, заинтересованный в том, чтобы длить войну и наживаться на ней. С утилизацией бойцов ради дешевого пиара. С репрессиями против мирных жителей. С зачистками и бомбежками, на которых гибнут не только сепаратисты, но женщины и дети. Неправда? Посмотрите списки погибших из моргов за один 2014 год. С цензурой в медиа. С арестами инакомыслящих. С полным запретом обсуждать тему войны, о которой надо говорить только, что это — "русское террористическое войско". Ни шага вправо, ни шага влево. Полный запрет рассматривать комплексные причины, гибридность, гражданский фактор. С депортированными (мне довелось случайно — пока что — стоять в их очереди). С темниками. С непрерывной ложью про русскоязычных "агентов Кремля". С чисткой на языковой и политической почве. С общественными травлями тех, которых, как они полагают, можно сломать морально. С маргинализацией гражданских романтиков, вылетавших на Майдан ради защиты прав человека.

Вы не знаете, что украинская власть не хочет мира, и она готова бросить туда сотни ребят, прикрываясь мифами об освобождении и мужестве? Вы не знаете, что русские броники в разы крепче украинских и люди гибнут, как скот? Для обогащения очередной правительственной волонтерской организации? В нашей практике был случай: пожертвовали журналы для украинских бойцов, всплыло (через перепродажи) в ДНР. Для красивого жеста президента? Знаете. Знаете, но молчите. Или кричите "Слава Украине!" Потому что повестка придет не вам. Она придет мальчику, которому вы вручите национальную идею, доведете его до озверения, благословите на убийство в том числе своих же сограждан под видом обороны родной земли и заставите его мстить больше и больше, потому что после гибели побратимов никакого прощения нет и быть не может. Какая там толерантность. Не вы же станете на первую линию обороны под путинские танки.

Вы не знаете, что режим опирается на контроль снизу, манипулируя радикалами, когда нужно убрать инакомыслящих? Почему вы боитесь сказать, что нас обманули на Майдане, используя демократическую идею для приведения к власти олигархата? В странном балансе с нацистами. Да, именно с нацистами, не гипербола. Вы не знаете, что общественные люди имиджево зигуют, как это было недавно с Романом Скрипиным? Знаете. Для кого стараются? Для президента вражеского нам государства? И о цивильном корпусе «Азов» вы знаете. Боитесь говорить, чтобы в вас не разочаровались, не убили, не уволили, не оплевали, не сочли предателями Родины? Единственное, что вам сейчас не страшно, — это примазаться к Небесной Сотне, в которую никто из нас не попал. Вы не знаете, что художникам срывают выставки, если они содержат гуманистические идеи?

Меня умиляет, когда умные талантливые люди с хитрыми улыбками сообщают мне, что режим "не так уж и тоталитарен", потому что "слаб и бездарен". Да, режим, бездарен, но это не мешает ему укрепляться, балансируя между нацизмом и мещанским фольклором. Вам не надоел это идеологический китч в виде "патриотического воспитания школьников" (херсонские варианты меня вообще угробили), вышиванками, которые заменили красные галстуки, речевками и вычеркиванием из учебников имен Меня, Толстого и Достоевского? Вы не знаете о погромах? О гонениях на писателей? О недавнем нападении на экспозицию Давида Чичкана? О залетах, которые давно устраивали мастер-классам Кузьмы Скрябина? О странных гибелях людей из его команды? О том, что при малейшей возможности высшие учебные заведения чистят на вшивость? О том, что под домом у вас в любой момент могут оказаться сотрудники спецслужб, если вы — публичное лицо с адресом на "Миротворце"? Об увольнениях преподавателей за поездки в Россию и "неправильные" речи? О профилактических беседах на работе про "осторожность"? О том, какие скандалы разворачиваются вокруг профессиональных лекторов на знаменитом ресурсе "Прометеус", если они говорят о культуре не на том языке? А Славой Жижек читает лекции в разных странах на каком хочет языке. Государственный нужен? Переведите субтитрами, курам на смех. Но не удаляйте лекции. Вам не странно, что вы в свое время мечтали о свободе слова? Не комично?

Может быть, вы не знаете, что в Израиль эмигрируют сотни украинских людей, и многие — по политическим мотивам. Среди них — профессор и академик Виктор Малахов, прочитавший напоследок лекцию о фашизме в Украине? Не знаете, что его друзья и коллеги из Киево-Могилянской Академии строят милитаристские доклады? Вы не знаете, что первое, что предлагают мне, когда я рассказываю о своей профессии, в паспортной комнате тель-авивского аэропорта — это политическое убежище? А почему из моей страны должна уезжать я? Потому что маргинальное меньшинство упоротых через Интернет имитирует большинство? Может быть, вы ничего не знаете о доносах? Доносах на имя ректора, проректора, заведующего кафедрой, доносов от недоразвитых графоманов с ошибками и от чиновников с вензелями? О доносах, которые паутиной охватили писательские структуры, включая НСПУ? Вы даже не знаете, что фигуранты этих доносов боятся признаться в том, что они — фигуранты? Что заместитель министра образования мне лично признавался, что боится Ларису Ницой, хотя она ему в правовом плане — никто. Она — "патриот". Так теперь называется самая популярная украинская профессия.

Хорошо. Знаете ли вы, что такое "поэт Майдана" и чем Майдан в моем "блаженном" (по язвительному выражению одного дончанина) видении отличается от площади? Тем, что на Майдане стоит народ, а на площади — быдло. Глядя на поведение многих нынешних патриотов, я понимаю, что последнего там было очень и очень много. И я до сих пор как человек, который не покидал это место, не могу уловить момент, когда гражданская жажда справедливости и демократическое возмущение насилием были подменены на националистическую пропаганду. Точнее, когда она оседлала этот либеральный порыв. Когда началась дискредитация идеи свободы в моей стране, подмена гражданской идеи на карательную?

Вы говорите — "войны тогда не было"? А "война все оправдывает"? Допустим. Хотя это не так. Поднимите тему войны и как она ведется. Но этого вы боитесь гораздо больше, чем игр в поликультурность.

Я никогда не скрывала своей биографии, в которой было всё: от боевого волонтерства в Правом Секторе — до миротворческих поездок на Донбасс и в Россию. Мне важно было посмотреть всё своими глазами. То, что я увидела, меня не порадовало. Не может человек, который переживал, что бьют студентов, не переживать, если на войне тысячами гибнут солдаты и, тем более, мирные люди. И да: для будущих доносов, авторы которых выдирают из меня куски. Я считаю, что в войне одинаково виноваты и Россия, и Украина. И Украина, и Россия. России нечего в чужую страну лезть с оружием и добровольцами, не раздавишь ты международное право пальцем. Даже ради "брата родного". Украине нечего устраивать массовые репрессии против своих же сограждан, которые думают иначе. Накачаны пропагандой — полемизируйте. А не ищите их дурные пролетарские гены. Ополчение… С террористами воюет не армия, а внутренние органы, и любые такие операции — краткосрочны. Назовите это уже войной. Гражданской. Украинско-русской. Гибридной. Неизвестной природы. Но — войной. Прекратите это ублюдочное псевдохристианское лицемерие в духе Кирилла с его "русским миром" и Филарета с его "украинским миром". Не может человек, всю жизнь боровшийся с цензурой одного режима, радоваться цензуре режима другого. Если Ланселот один раз убивает Дракона, то он не будет служить новым драконам.

Я вам скажу, чего вы боитесь. Первая причина — вы не хотите прослыть предателями. Вам очень страшно, что, если вы откроете глаза и перестанете поддерживать своих заигравшихся побратимов, вас морально уничтожат. И, таки да, вас уничтожат. Из-под ног у вас выбьют идентичность. А вы же люди трепетные, не справитесь. Но гораздо хуже то, что у вас из-под ног вашу идентичность давно уже выбили, потому что у рабов нет идентичности. Поэтому многие из участников революции спиваются, убиваются на войне и гонят бесов по интеллектуальным забегаловкам. И вторая причина — банальна: боязнь увольнения, избиения, ареста. Я не осуждаю. Я понимаю. Но я знаю — и другое.

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Вы не понимаете, что говорить — единственный способ спастись? Вы думаете, что, если дадите донести на соседа, промолчите при избиении старика с георгиевской ленточкой или шепнете мне в личку: "Женя, будь осторожнее" — вас помилуют? История показала, что никто никого не милует. Никто и никого. Но так есть еще возможность сохранить честь, с которой и предстанем мы все перед Господом, простите за пафос (кто-то, конечно, пойдет в нирвану, но по-моему, трусость — это мощная кармическая зависимость, мешающая освобождению).

Как вы, дорогие мои, наше интеллигентное дерьмо ни назовете, оно все равно будет дерьмом. Под батистовым платочком оно пахнет жестче, чем на ветру.