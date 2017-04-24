"Один пояс, один путь". Украину познакомят с китайской культурой

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Самая масштабная за 25 лет сотрудничества между странами Неделя культуры Китая открывается в понедельник Киеве. Украинцы смогут ознакомиться с различными сферами жизни КНР (экономика, медицина, бизнес-пректы, научные исследования) в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Об этом сказал посол КНР в Украине Ду Вэй на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, эта выдвинутая в 2013 году Председателем КНР Си Цзиньпином концепция включает в себя, в частности, экономическое взаимодействие в разных отраслях, обмен информацией, соединение коммуникативной и транспортной инфраструктуры, свободную торговлю, соединение финансовых и банковских систем, но, прежде всего, ее содержанием является взаимопонимание между народами.

"Лично я считаю, что взаимопонимание между народами — это самое важное", - подчеркнул Ду Вэй.

Посол добавил, что неделя культурного обмена позволит "передать знак дружбы украинскому народу от китайского народа".

В рамках недели будут проведены не только культурные мероприятия, но и бизнес-форум, состоится также молодежный форум, пройдет день городов — в общем, "это комплексная платформа", создающая возможности сотрудничества в разных областях, выстраивающая "мост диалога", сообщил Ду Вэй.

Он добавил, что и после окончания недели "культурная атака" продолжится, запланированы многочисленные мероприятия.

Дипломат напомнил, что между Пекином и Киевом "продолжаются и коммуникации, и стыковки по сотрудничеству в рамках концепции "Один пояс, один путь", в 2015 году был подписан протокол о сотрудничестве, и с тех пор обе стороны совершенствуют "дорожную карту" по реализации (планов сотрудничества — Ред.)"

В частности, стороны намерены создать удобные условия для обмена людьми и делегациями. Так, Украина может привлечь гораздо больше китайских туристов, чем привлекает сейчас. Страна имеет для этого необходимые ресурсы (природа, культура, историческое наследие). Посол рассказал о том, что глава украинского МИД Павел Климкин высказал пожелание каждый день видет в окно группу китайских туристов.

Ду Вэй отметил, что на каждый день группу путешествующих китайцев обеспечить пока не сможет, но будет делать все для того, чтобы количество китайских туристов на Украине увеличивалось. Впрочем, по его словам, для этого нужно обеспечить еще один ресурс — ресурс безопасности, стабильности в стране, ведь туристы не любят ездить туда, где хаос и война.

Что касается сотрудничества Украины и КНР в экономической сфере, то посол отметил: многие китайские бизнесмены хотели бы инвестировать в Украину, но "для реализации этих инвестиций надо решить ряд вопросов и сделать много работы".

В частности, необходимо обеспечить безопасность инвестиций и получение прибыли.

Ду Вэй добавил, что китайские инвесторы стараются найти в Украине новые отрасли для вложения средств, в частности, готовы финансировать научно-технические исследования.

По его словам, Украина имеет очень сильные фундаментальные научные исследования и высококачественных научных сотрудников, но — "проблема в явно недостаточном финансировании в научно-технической области". А Китай обладает финансовыми ресурсами и, что не менее важно, имеет огромный опыт превращения научно-технических результатов в реальные продукты на рынке.

Ду Вэй отметил, что "эра торговли, купли-продажи готовых продуктов, уже завершена, и в дальнейшем Китай и Украина должны идти по пути совместных научных исследований и создания новых научно-технических продуктов, вместе осваивать международный рынок".

СПРАВКА. Неделя культуры Китая откроется в Украинском доме в Киеве в понедельник, 24 апреля.

Программа Недели культуры Китая

Украинский Дом

24 апреля (понедельник)

16:00 Церемония открытия (церемония подписания договора по сотрудничеству между Институтами живописи в Китае и Украине)

17:30-18:10 Концерт

25 апреля (вторник)

День китайской медицины

9:30 Церемония создания SILK ROAD CITIES ALLIANCE

10:30-11:30 Форум сотрудничества по китайской медицине в рамках "Один пояс, один путь"

14:00-17:00 Испытание лечения китайской медициной

26 апреля (среда)

День показа китайской культуры

10:00-12:00 Чайная церемония (искусство чая)

Испытание лечения китайской медициной

27 апреля (четверг)

День города в рамках "Один пояс, один путь"

11:00 Концерт

29 апреля (суббота)

10:00 Форум молодежи (встреча реки Янцзы и с рекой Днепр)