В ожидании зарплаты. Волынские горняки отказались спускаться в шахту

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Горняки шахты №9 "Нововолынская" в Волынской области в понедельник утром отказались спускаться в шахту, требуя погашения задолженности по зарплате, сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Очередной протест горняков. 12 июня первая смена шахты №9 "Нововолынская" отказалась спускаться в шахту, требуя возврата задолженности", — написал он на своей странице в Facebook, ссылаясь на слова председателя Независимого профсоюза шахты №9 Василия Гуру.

Волынец сообщил, что шахтеры прекратили работу, в настоящее время проходит собрание с генеральным директором ГП "Волыньуголь ".

"Причина протеста — невыплата заработной платы. 54% заплатили за апрель, дальше горняки зарплаты не видели. Министр Насалик (министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик — Ред.) обещал зарплату погасить до 3 июня", — подчеркнул он.

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Позже, как пишет Волынец, в ходе переговоров гендиректор "Волыньугля" уговорил шахтеров приступить к работе. Он пообещал предоставить до обеда информацию, когда будет погашена задолженность.

Михаил Волынец/Facebook, 12 июня 2017

Напомним, работники ночной смены Криворожского железорудного комбината утром 4 мая отказались подниматься на поверхность с требованием повысить зарплату. В частности, вся ночная смена шахты "Родина", шахты "Гвардия", шахты "Терновская" "Кривбассшахтоуправления" и десять горняков шахты "Октябрьская" не выехали на поверхность. Руководство предприятия спустилось к шахтерам, протест прекратился на следующий день. Работники шахты "Юбилейная" 10 мая также не поднялись на поверхность после ночной смены, потребовав повышения зарплаты до 1 тысячи долларов.