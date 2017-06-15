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Как менялась зарплата украинцев с 2000 года
12:42
15.06.2017
(обновлено:
12:44 15.06.2017
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Последние 17 лет средняя зарплата украинцев росла, хотя и медленными темпами. Традиционно самая большая средняя зарплата в Киеве - 8646 гривен.
РИА Новости Украина
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