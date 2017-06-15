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    Как менялась зарплата украинцев с 2000 года

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    Последние 17 лет средняя зарплата украинцев росла, хотя и медленными темпами. Традиционно самая большая средняя зарплата в Киеве - 8646 гривен.
    Как менялась зарплата украинцев
    РИА Новости Украина

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