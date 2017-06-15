Рева заявил о существенном увеличении фонда заработной платы

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. До конца 2017 года фонд оплаты труда составит больше, чем планировалось изначально, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

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"Если мы говорим о фонде заработной платы, то мы прогнозировали в прошлом году, что фонд оплаты труда в целом по стране на этот год составит 666 млрд грн. Сегодня утвержден прогноз, что до конца года этот фонд оплаты труда будет составлять 796 млрд грн, или на 130 млрд больше, чем мы даже себе прогнозировали", — сказал министр в эфире телеканала "112 Украина".

Повышение социальных стандартов произошло в Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум повышен до 1544 гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3200 гривен. Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год. Согласно документу, прожиточный минимум с 1 мая снова поднимут — до 1624 гривен, а с 1 декабря — до 1700 тысячи гривен.

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Напомним, в январе Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год с объемом доходов в 284 миллиарда гривен и с дефицитом около 142 миллиардов гривен.