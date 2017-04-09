Минсоцполитики: повышение минималки не имеет существенного влияния на цены

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Показатель инфляции в марте 2017 года остается в прогнозных пределах и свидетельствует об отсутствии влияния роста минимальной зарплаты на общий рост цен, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"Цены на потребительском рынке в марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,8%, с начала года — на 3,9%. Мартовский показатель больше предыдущих месяцев, однако ожидаемый и в пределах прогнозных расчетов", — говорится в сообщении.

По данным Государственной службы статистики Украины, ключевые причины общего роста цен — в сезонном росте цен на хлеб, мясную и молочную группы продовольствия, а также в росте тарифов (на электроэнергию) и увеличении акцизов на алкоголь и табак. Вместе с тем снизились цены на овощи (на 19,2%), существенно (на 7,3%) подешевели яйца.

"Обращаем внимание, что инициатива Кабинета министров Украины по повышению минимальной заработной платы, вступившая в силу с 1 января 2017 года, не имеет существенного влияния на рост цен. Более того, двукратное увеличение МЗП вполне соответствует современным экономическим реалиям", — заявили в Минсоцполитики.

Анализ рынка труда показывает, что работодатели предлагают "минимальную" зарплату только для 34% вакансий, по остальным позициям — зарплаты выше.

Напомним, Кабмин с начала 2017 года в два раза увеличил минимальную зарплату — до 3,2 тысячи гривен. Также с 1 января был увеличен прожиточный минимум до 1,544 тысячи гривен, который будет повышаться с 1 мая — до 1,624 тысячи гривен, а с 1 декабря — до 1,7 тысячи гривен.