Будет горячо. Рада открывает решающую для страны сессию

РИА Новости Украина

Новая сессия Верховной Рады начала свою работу во вторник.

Опрошенные РИА Новости эксперты не прогнозируют больших политических потрясений в стране, однако не исключают попыток оппозиции организовать массовые уличные протесты. По мнению политологов, в правительстве ожидаются кадровые перестановки, а в Раде — длительные политические торги по поводу принятия ряда ключевых реформ, в частности пенсионной и медицинской.

Депутатам также предстоит принять так называемый закон о реинтеграции Донбасса, который уже оброс слухами. В документе Россия, предположительно, будет названа "агрессором". При этом текст документа до сих пор не обнародован и известен только узкому кругу лиц, вовлеченных в его разработку.

В январе 2015 года Рада уже принимала заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Влияние выборов

На протяжении этой сессии Рады, которая продлится до февраля 2018 года, политические силы, вероятнее всего, начнут формировать свои команды и программы в преддверии выборов 2019 года. На этом фоне уже активизировались переговоры между различными партиями о будущих союзах.

В частности, появилась информация о возможном объединении ключевых политических игроков — президентского "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" экс-премьера Арсения Яценюка. СМИ пишут, что сейчас просчитываются различные конфигурации будущего взаимодействия, однако официально партии такие переговоры не комментируют.

Призывы к объединению усилий звучат и в оппозиционном лагере.

В команде президента также заговорили о подготовке Порошенко ко второму сроку. Хотя сам он публично пока об этом не заявил, в партии БПП говорят, что этот вопрос "уже решен". По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, о курсе на второй срок свидетельствуют последние поездки президента по регионам.

"Президент активизировался: он открывает мосты и школы, он уже ведет полноценную избирательную кампанию", — сказал Бортник.

Президент вскоре обратится к Раде с ежегодным посланием, и в этом выступлении эксперты ожидают услышать главные тезисы его будущей кампании.

Согласно последним соцопросам, главным конкурентом Порошенко на выборах остается лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. В случае их выхода во второй тур выборов, Тимошенко имеет большие шансы обойти действующего президента. Как сообщает украинское издание Insider, главный политтехнолог президента Игорь Грынив занимается подготовкой новой концепции избирательной кампании Порошенко, которая повысит рейтинг президента и "нейтрализует главного конкурента".

По информации интернет-издания "Украинская правда" главной идеей, с которой президент выйдет осенью к депутатам, и которая, по сути, станет негласным стартом его кампании, будет официальное объявление курса на вступление в ЕС. По плану команды Порошенко, подать заявку в ЕС можно будет еще до окончания его второго срока.

"План Б" Порошенко

По слухам, у президента есть не только план "А" — выиграть выборы, но и план "Б" — изменить Конституцию Украины. В различных СМИ время от времени появляются подробности проектов конституционной реформы, которую предлагают Порошенко его соратники. Речь идет об уменьшении полномочий будущего главы государства и передачи их в пользу парламента.

"Эта интрига осени — одна из ключевых. Сначала власть попытается создать коалицию в 250 голосов, чтобы принять социально непопулярные реформы, а потом уже 300 голосов, чтоб была возможность менять Конституцию. Это "план Б" президента: если он не сможет победить на выборах электорально, то он попытается бороться за пост премьер-министра Украины после конституционной реформы и усиления роли парламента и правительства", — сказал Бортник РИА Новости.

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает такой сценарий маловероятным.

"Порошенко может на такое согласиться только в случае резкого падения рейтинга. Запускать это могли бы точно не раньше весны 2018 года, но сомневаюсь, что это вообще будет", — сказал Фесенко.

Вероятность массовых протестов

Осень — традиционное время уличных протестов, и желающих раскачать ситуацию сейчас на Украине немало: от лишенного украинского гражданства экс-президента Грузии Михаила Саакашвили до лидера "Батькивщины" Тимошенко. Прошлой осенью партия Тимошенко угрожала собрать так называемый "тарифный майдан" против резкого повышения цен на услуги ЖКХ, однако тогда власти удалось избежать массовых протестов.

Саакашвили также объявлял о создании "штаба совместных действий" для подготовки осенних протестов, которые должны привести к досрочным парламентским выборам. К нему могут присоединиться несколько маловлиятельных партий, в частности, "Справедливость" бывшего экс-главы СБУ Валентина Наливайченко. Сторонники Саакашвили призывают всех сочувствующих украинцев 10 сентября приехать на границу с Польшей и помочь их лидеру "вернуться" на Украину. Вероятнее всего, это и станет неким тестом готовности граждан к протестам.

Политологи считают, что запланированные акции вряд ли будут массовыми.

"Осень и весна — это всегда обострение психических заболеваний, соответственно несколько психов в Верховной раде уже призывают к тому, чтобы поддержать те или иные формы протеста. Сейчас я вижу желание разных политических сил договариваться между собой, поскольку сегодня любые социальные взрывы, и взрывы политические, вряд ли сыграют на руку какой-то политической силе", — считает руководитель фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

Схожее мнение выразил директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Скорее всего, запланированные протесты осенью быстро пройдут. К тому же, кабмин готовит ряд социальных повышений, это может сбить протестный потенциал", — считает он.

Порошенко, от которого в первую очередь зависит судьба депутатов, дал четко понять, что перевыборов ни парламента, ни президента он не допустит. По его мнению, любые внеплановые выборы приведут к дестабилизации ситуации в стране и не способствуют проведению реформ.

Ключевые реформы и ротации в Кабмине

Накануне открытия новой сессии спикер Рады Андрей Парубий заявил, что осень должна пройти под знаком реформ.

"Среди самых важных, которые я бы назвал — реформа образования, реформа медицины, окончание судебной реформы, пенсионная реформа и реформа парламента. Эти пять реформ — приоритетные на эту осень для рассмотрения Рады", — сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

По мнению экспертов, для власти критически важно принять несколько ключевых реформ именно этой осенью, чтобы укрепить свои позиции и сбить социальное напряжение, которое вызвано повышением цен и тарифов на ЖКХ.

"Их (реформы — ред.) внедряют ради пиар-компании, кроме того, это возможность переделить последние, еще не монополизированные, активы. Эта осень — последний бой для власти: в 2018 году она уже не сможет проводить антисоциальные моменты, иначе пролетит на выборах. Дальше будут исключительно популистские шаги", — считает Бортник.

"Реформы носят антисоциальный характер, мажоритарщики не хотят голосовать за них. Как они будут отчитываться перед избирателями, если медреформа подразумевает закрытие большинства районных больниц, перенесение госпитальных округов в облцентры? Поэтому голоса будут собирать традиционными методами кнута и пряника", — говорит политолог Кирилл Молчанов.

По его словам, Генпрокуратура еще с весны подготовила ряд представлений на снятие неприкосновенности с некоторых депутатов. Таким образом, депутатов будут "мотивировать" поддержать правительственные законы уголовными делами.

На осень переносится и решение ряда кадровых вопросов в украинском правительстве. В конце мая министр информационной политики Юрий Стець и глава минагропрода Тарас Кутовой написали заявления об отставке, но Рада их не рассмотрела. Почти год в статусе "исполняющего обязанности" министерством здравоохранения руководит Ульяна Супрун. По закону, членов кабмина назначает и увольняет парламент. Не решен до сих пор вопрос отставки главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, которая по собственному желанию написала заявление и с мая находится в отпуске. По словам представителя Порошенко в Раде, с кандидатурой нового главы НБУ президент намерен определиться до конца сентября.

Продолжит нарастать напряжение и вокруг самого премьера Владимира Гройсмана, который демонстративно сблизился с конкурентами Порошенко из "Народного фронта" и лидером партии Яценюком. В пропрезидентской партии считают, что пока Гройсман останется на своем посту, поскольку на данный момент нет кандидатуры, которой можно было бы его заменить, и которую Порошенко мог бы "протянуть" через парламент.

"В то же время Банковая (администрация президента Украины, расположена на улице Банковой в Киеве — ред.) продолжит ослаблять союз Гройсмана и Яценюка и конкретно позиции самого главы кабмина. В ход пойдут все методы — от блокирования в Раде инициатив Гройсмана, не согласованных с Порошенко, до уголовных дел по схемам, за которыми стоит лично премьер. Тем не менее, Гройсман не пойдет на открытый разрыв с Порошенко, оставляя видимость лояльности", — полагает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Как решится вопрос Донбасса

Депутатам также предстоит рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса. Хотя о разработке документа стало известно еще в середине лета, его текст до сих пор не обнародован.

По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход силовиков к формату "войсковой операции" вместо "антитеррористической" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе).

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила в понедельник, что законопроект на 99% готов и его презентация в парламенте состоится до начала октября. По ее словам, Россия в законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа "страной-агрессором". Кроме того, идет согласование последнего пункта документа о возможности введения миротворческой миссии на линии соприкосновения в Донбассе.

О перспективах принятия такого документа на Украине пока говорят с осторожностью.

"Очень многое зависит от окончательного текста этого закона, который мы еще не видели. В нынешнем его виде этот закон полностью перечеркивает минские соглашения, поскольку, например, если территории Донбасса признают оккупированными, то там нельзя будет провести выборы. Таким образом мы выходим из минского процесса", — сказал политолог Бондаренко.

По мнению Бортника, под маской реинтеграции Донбасса скрывается банальное расширение полномочий Порошенко.

"Этот закон — это имитация отмены АТО, которая будет важным аргументом на выборах 2019 года, имитация выполнения минских соглашений", — сказал он.

Бортник считает, что Рада будет вынуждена одобрить этот документ, так как 16 сентября истекает срок действия закона, принятого Радой три года назад, о предоставлении Донбассу особо статуса.

Документ был принят еще в 2015 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге.

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Несмотря на заверения украинских властей, что этот законопроект "позволит вдохнуть жизнь в минский процесс", в Москве считают, что он является попыткой создать альтернативу минским соглашениям. По мнению полпреда РФ в контактной группе Бориса Грызлова, вместо политического урегулирования делается упор на военное решение конфликта в Донбассе. Он считает, что законопроект "не предполагает выполнения важнейших условий минских соглашений, а именно особого статуса Донбасса, амнистии и проведения выборов".