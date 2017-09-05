В ВР примут то, что нужно Порошенко, и уйдут от ответственности - Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент в ходе новой сессии планирует рассмотреть и одобрить пять реформ, среди которых пенсионная, а также в сфере здравоохранения и образования.

"Эта осень должна пройти под знаком реформ… Среди самых важных, которые я бы назвал — реформа образования, реформа медицины, окончание судебной реформы, пенсионная реформа и реформа парламента. Эти пять реформ — приоритетные на эту осень для рассмотрения Рады", — сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

По мнению политолога Алексея Якубина, парламент не готов к большинству из заявленных спикером реформ.

"По реформе образования нет консенсуса среди народных депутатов. Учитывая, что есть и другие политические темы, эта реформа станет частью политической борьбы, которая, скорее всего, обострится уже на ближайшей неделе", — уверен он.

Достаточно вопросов вызывает и медицинская реформа.

"Такую реформу нужно проводить хотя бы тогда, когда у министерства есть руководитель. Учитывая, что на сегодня Минздравом управляет всего лишь исполняющий обязанности, то очевидно, что инициировать в такой ситуации реформу — уйти от ответственности. В Верховной Раде нет поддержки этих изменений. Есть позиция профильного комитета, которая противоположна позиции инициаторов этой реформы. Вероятность ее прохождения минимальна", — говорит эксперт.

Более высоко оцениваются шансы на утверждение судебной реформы.

"За судебные изменения активно борется президент Петр Порошенко. Банковая активно пытается подчинить себе судебную ветвь власти. На это были направлены правки в Констиуцию, которые мы видели в прошлом году. Этого же добивается новый закон о Конституционном суде, который принимался летом. Усиление контроля над судебной властью — один из главных приоритетов Администрации президента. Здесь Банковая будет находить все кнуты и пряники, поэтому подвижки вполне возможны", — считает Якубин.

По мнению эксперта, вполне может провалиться пенсионная реформа.

"Изменения громко анонсировались, но консенсуса не наблюдается. Особенно препятствуют фракции, где много депутатов от округов, мажоритарщиков. Эта реформа в том формате, которое предлагает правительство имеет небольшие шансы. Нардепы видят опасность для своего электорального будущего", — отмечает он.

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"Реформу парламента", принятие которой также анонсировал Парубий, политолог назвал "весьма расплывчатым понятием".

"Это — новая процедура рассмотрения законов, дебаты… Но проблема здесь заключается в том, что ВР перестала быть центром разработки ключевых решений. Например, большинство законов, исходящих от Банковой принимаются, а от парламента их меньшинство. Думаю, что это просто риторика Парубия, дескать, сейчас мы примем реформу парламента и все наладится", — резюмировал Якубин.