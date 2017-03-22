Минималка в 5 000 гривен? А почему не 5 000 евро!

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Украинские правительство в начале года преподнесло гражданам сюрприз: резкое — двукратное — повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен.

Общеизвестно, что неопределённо большая часть украинской экономики находится в тени. По разным оценкам, в серой зоне находится от 40% до 60% доходов украинцев. Как итог, мы видим недополученные доходы бюджета — и астрономическое количество получателей всевозможных пособий. В 2016-м ситуацию попытались исправить "кавалерийским наскоком", снизив ставку единого социального взноса до 22%, и приведя налог на доходы физических лиц к единому знаменателю в 18%. Однако желаемый эффект достигнут не был, никто из работодателей не торопился отказываться от зарплат в конвертах, несмотря на заверения правительства, что именно так и будет.

Вывод из тени хотя бы части доходов оказался необходимым для хотя бы минимальной стабилизации пенсионной системы и жилищно-коммунального хозяйства. При этом было очевидно, что банальное возвращение ЕСВ до значений 2015-го не пройдёт в Раде, хотя это позволило бы сократить дефицит Пенсионного фонда примерно до прошлогодних значений, однако это никак бы не повлияло на ситуацию с субсидиями.

Поэтому правительство Гройсмана не придумало ничего лучшего, как "вменить" практически всем работающим украинцам минимальный доход в 3200 грн.

Рост инфляции, безработица, уход в тень

Политически схема идеальна — желающих голосовать против "повышения" доходов в украинской ситуации не нашлось. Но чисто экономически решение повлекло за собой весьма неприятные последствия.

В конце января Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%, объясняя это прежде всего ростом минимальной заработной платы. Сигнал этот, если не тревожный, но точно далеко не позитивный.

При повышении "минималки" до 3200 гривен налоговая нагрузка на предпринимателей на упрощенной системе налогообложения выросла более, чем в два раза.

Кроме того, в правительстве и не скрывали, что одна из целей повышения зарплат — экономия на субсидиях. После окончания отопительного сезона из-за роста минималки начисление субсидий будет пересмотрено.

Несмотря на то, что из уст чиновников все время звучит цифра 3200 грн в месяц, на руки украинцы получают существенно меньше: дело в том, что в правительстве оперируют цифрами до налогообложения. А на руки украинцы получают 2500 грн.

В реальности же из-за повышения "минималки" работающие украинцы стали получать меньше. По данным опроса международного кадрового портала hh.ua, у каждого пятого украинца изменилась зарплата из-за повышения минималки до 3200 грн. Больше начали платить только половине, а у 25% оклады уменьшились. Тех, кому повысили только официальную зарплату, а надбавку выплачивают в конверте, — 19%.

Как правило, официальную зарплату получают в госсекторе. В ІТ-компаниях у каждого третьего — черная зарплата. "Белые" оклады и у 40% юристов, а у каждого третьего — серая зарплата. Каждый четвертый медработник также получает серую зарплату.

Из-за повышения минималки зарплаты украинцев снизились

3200, 5000! Кто больше?

В конце февраля вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, когда "минималку" поднимут до 5 тысяч гривен. По его словам, весной правительство сможет сказать, когда и какими темпами будет в дальнейшем увеличиваться размер минимальной заработной платы.

"Безусловно, я хотел бы, чтобы уже сейчас или с июля, или со следующего полугодия минимальная заработная плата была 5000 гривен. Более того, скажу, что были расчеты. И эксперты, и руководитель, в частности, ГФС, Роман Насиров, делали соответствующие расчеты, что можно было внедрять минимальную заработную плату в 5 тыс. грн уже сейчас, с 1 января делать минимальную заработную плату не 3200, а 5000 грн", — заявил вице-премьер в интервью "Обозревателю".

Буквально вдогонку за рассуждениями вице-премьера, главный "оппонент" власти лидер Радикальной партии Олег Ляшко написал на своей странице в Facebook, что, раз результаты повышения минимальной заработной платы в Украине оказались столь впечатляющими, то "минималка" должна подрасти еще – до пяти тысяч гривен, а пенсия — до трех тысяч. И призвал правительство внести внести в Верховную Раду соответствующий законопроект. Также Ляшко пригрозил, что "его заклятыми врагами станут те, кто будет выступать против радикального повышения минимальной заработной платы в Украине".

Правительство осталось глухо к призывам нардепа, и тогда он взял инициативу в свои руки и зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №6217.

"Фракция Радикальной партии предлагает повышение минимальной заработной платы до 5000 грн в месяц уже с октября 2017 за счет реализации Антикризисного плана развития экономики. Призываем все проукраинские силы в парламенте сплотиться вокруг преодоления бедности и социальной несправедливости на основе воплощения в жизнь Антикризисного плана развития экономики! Украинцам — работу и достойную оплату труда в родной стране!" — написал Ляшко на своей странице Facebook.

И тут уже премьер-министр Украины Владимир Гройсман не мог не среагировать, и заявил, что не видит экономических предпосылок для поднятия минимальной зарплаты до уровня 5 тысяч гривен.

"Я обещал, что будет 3 тысячи 200 гривен минимальная зарплата, я выполнил свое обещание. 5 тысяч — это нереальная цифра, которая сегодня невозможна. Это просто популистская риторика", — сказал Гройсман в ходе совещания с городскими, сельскими и поселковыми председателями.

А оно нам надо?

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в ответ на предложение Ляшко выступил с инициативой внести законопроект о повышении минимальной заработной платы минимум до 5 тысяч евро.

"Кто не заплатит — сразу снимаем премьера! Обещали — платите минимум 5 тысяч евро. Я жду", — пошутил Охрименко.

Подобные инициативы экономист характеризует однозначно — это не более, чем пиар.

"Сейчас идет война в окружении самого Порошенко. Цель следующая: максимально загнать в такие условия, чтобы президент пошел на какие-то уступки. Почему пять тысяч — ведь можно было десять? Это еще раз говорит о том, что на сегодняшний момент никто реально даже не пытается рассчитать, возможно это, не возможно, насколько реально. Главное — пиар, пиар и еще раз пиар", — пояснил Охрименко.

Если же депутаты пойдут на поводу у популистов и проголосуют за "минималку" в 5 тысяч гривен, то, по словам аналитика, нас ожидают те же последствия, что и после повышения ее минимальной зарплаты в два раза — до 3 200 гривен.

"Реального роста не будет. Сначала, конечно, выросшие налоги придется заплатить, но потом резко сокращается количество бизнесменов, растет безработица, и начинают зарплату больше прятать. И, соответственно, вырастут цены. Замечательная перспектива", — считает Охименко.

Кроме того, такое повышение "минималки" до 5 тысяч окончательно добьет малый и средний бизнес в Украине: предприниматели на упрощенной системе должны будут ежемесячно платить в бюджет не 1344 гривны, как сейчас, а 2100 гривен, а за каждого наемного работника не 704 гривны ЕСВ, а 1100 гривен — в полтора раза больше, чем сейчас. А если еще и сравнить с прошлым годом, когда минимальная зарплата была 1600 гривен, то нагрузка на предпринимателя на упрощенной системе вырастет в три раза.