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    Политика

    Парубий назвал приоритеты работы Рады осенью

    (обновлено: )7404
    По словам Парубия, "эта осень должна пройти под знаком реформ". Он отметил, что в приоритете у Рады будут реформа образования, реформа медицины, окончание судебной реформы, пенсионная реформа и реформа парламента.
    Андрей Парубий
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что парламент в ходе новой сессии планирует рассмотреть и одобрить пять реформ, среди которых пенсионная, а также в сфере здравоохранения и образования.

    Ярослав Павловский
    Скриншот Голос Столицы
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    "Эта осень должна пройти под знаком реформ… Среди самых важных, которые я бы назвал — реформа образования, реформа медицины, окончание судебной реформы, пенсионная реформа и реформа парламента. Эти пять реформ — приоритетные на эту осень для рассмотрения Рады", — сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

    По его словам, осенью депутатам также предстоит решить ряд кадровых вопросов, в частности, назначить руководство Счетной палаты, уполномоченного Рады по правам человека, а также новый состав ЦИК.

    "По моему мнению, это должно быть среди прерогатив на эту осень и на этот пленарный период", — добавил Парубий.

    Новая сессия Рады открывается во вторник, 5 сентября, ее работа продлится до февраля 2018 года. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман перед открытием новой сессии парламента призвал депутатов поддержать пенсионную реформу, а также реформы здравоохранения и образования.

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