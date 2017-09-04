Парубий назвал приоритеты работы Рады осенью

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что парламент в ходе новой сессии планирует рассмотреть и одобрить пять реформ, среди которых пенсионная, а также в сфере здравоохранения и образования.

"Эта осень должна пройти под знаком реформ… Среди самых важных, которые я бы назвал — реформа образования, реформа медицины, окончание судебной реформы, пенсионная реформа и реформа парламента. Эти пять реформ — приоритетные на эту осень для рассмотрения Рады", — сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

По его словам, осенью депутатам также предстоит решить ряд кадровых вопросов, в частности, назначить руководство Счетной палаты, уполномоченного Рады по правам человека, а также новый состав ЦИК.

"По моему мнению, это должно быть среди прерогатив на эту осень и на этот пленарный период", — добавил Парубий.

Новая сессия Рады открывается во вторник, 5 сентября, ее работа продлится до февраля 2018 года. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман перед открытием новой сессии парламента призвал депутатов поддержать пенсионную реформу, а также реформы здравоохранения и образования.