Корнейчук: Порошенко в Раде отчитался перед американцами

РИА Новости Украина

Глава государства Петр Порошенко в четверг выступил в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде. Это уже четвертое обращение главы государства к парламенту после избрания.

В нем президент затронул вопросы экономической ситуации в стране, войны в Донбассе, европейской интеграции и предстоящих выборов. А еще гарант выступил с предложением отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года для народных избранников 9-го созыва.

В обращении Порошенко есть есть масса любопытных вещей, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук. Самое важное, считает он, это вопрос Донбасса.

"Трамп именем "Большой сделки" сотворил нового Порошенко, который из "ястреба" резко стал "голубем мира".

Основные посылы:

1) Альтернативы Минским соглашениям нет

2) Минские соглашения остановили войну.

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Что любопытно, Порошенко особо похвалил "школьное перемирие", за время коего ни один украинский военный не погиб. А значит — это перемирие шло по сценарию Вашингтона-Москвы для подготовки общественного мнения в Украине, что идет "перезагрузка" "Минска"

3) Порошенко вдруг осудил "горячие головы", которые хотят вернуть Донбасс военным путем. Мол, вы что забыли, что у России одна из сильнейших армий в мире? То есть — Порошенко пугает своей электорат. Или срочно выполняем "Минск", или "Путин нападет!".

Не обошлось без откровенного цинизма. В стиле "Как можно военным путем освобождать Донбасс, если там в крупных городах украинцы, который могут пострадать?". Такое ощущение, что с 14-го года наша армия не попадала с тяжелого оружия по этим самым крупным городам.

4) Порошенко вдруг заговорил о данных социсследований, где большая часть страны хочет возвращения Донбасса мирным и политическим путем.

5) Порошенко всячески хвалил идею миротворцев на Донбассе, которые должны стать гарантией прекращения огня.

6) Почти готов закон о статусе Донбасса, в котором начнем активно мириться. Правда, Порошенко умышленно назвал его "об оккупированных территориях". Но это обычная игра на свой электорат.

"В общем, Порошенко выполнил все, что хотели от него американцы. Начал готовить общественное мнение для "перезагрузки" Минских соглашений. И всячески показывает Трампу, какой он послушный и его не надо смещать с президентской должности. Думаю, Рада также готова голосовать за нужные законы", – сообщил Корнейчук.

По сути, Порошенко пытается показать Трампу, что он якобы готов стать гарантом выполнения "нового Минска", добавил эксперт, "хотя, понятно, что процесс на этапе реализации он будет всячески тормозить".

Скриншот с сайта Facebook

"Ну, а теперь все зависит от того, как США и Россия будут выполнять "Большую сделку". Думается, заседание Генассамблеи ООН, где рассмотрят вопрос с миротворцами, все покажет. Но "Порошенко-голубь" — это уже результат договоренностей Трампа-Путина…", – подытожил аналитик.