Генсек ООН призвал стороны конфликта в Донбассе соблюдать перемирие

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал договоренности об установлении режима прекращения огня на востоке Украины в связи с началом учебного года и призвал все стороны конфликта его соблюдать.

"Генеральный секретарь приветствует намерение сторон соблюдать постоянный режим прекращения огня на востоке Украины в связи с началом учебного года. Он подчеркивает необходимость обеспечить, чтобы режим прекращения был устойчивым, и призвал все стороны полностью следовать его положениям", — говорится в заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика.

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Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.