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    Культура

    Российский актер Пашинин рассказал, зачем воюет в Донбассе

    (обновлено: )44815
    Актер отметил, что ему до сих пор предлагают роли в российском кино, однако возвращаться он не планирует. Пашинин также рассказал, что, покидая РФ, тяжелее всего ему было отказаться от любви.
    Анатолий Пашинин
    facebook.com/andriy.tsaplienko

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Российский актер Анатолий Пашинин, известный по ролям в сериале "Грозовые ворота", фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", подтвердил информацию о том, что воюет в восьмом батальоне "Аратта" "Украинской добровольческой армии" в Донбассе.

    По его словам, он это делает не ради долга, а для кайфа.

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    "Я же здесь не выполняю долг, находясь с этими славными ребятами. Я кайф ловлю", — заявил актер, который взял себе позывной Дублер, в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН).

    По данным ТСН, актеру до сих пор предлагают роли в российском кино, однако возвращаться он не планирует. Пашинин также рассказал, что, покидая РФ, тяжелее всего ему было отказаться от любви.

    "Любовь. Вот от чего было сложно отказаться. Говорят, что она входит в десятку самых красивых женщин. От денег отказаться несложно. Но от любви красивой женщины – это сложно", — рассказал он.

    Пашинин также показал журналистам свой российский паспорт.

    facebook.com/andriy.tsaplienko
    Анатолий Пашинин

    Ранее в СМИ появилась информация, что Пашинин воюет в Донбассе.

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