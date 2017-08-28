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    Культура

    Российский актер и американский музыкант попали в базу "Миротворца"

    (обновлено: )28505
    Александр Ширвиндт и Алекс Карлин попали в базу из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины – незаконной гастрольной деятельности на территории временно оккупированного Россией Крыма".
    Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Художественный руководитель Московского академического театра сатиры, актер Александр Ширвиндт и американский рок-музыкант, лидер группы Alex Carlin Band Алекс Карлин попали в базу данных сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

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    Ширвиндт попал в базу из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины – незаконной гастрольной  деятельности на территории временно оккупированного Россией Крыма". Карлин попал в базу данных сайта по аналогичным причинам.

    Ранее в августе стало известно, что российский актер, писатель и режиссер Евгений Гришковец попал в базу данных скандально известного сайта "Миротворец" из-за концертов в Крыму.

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