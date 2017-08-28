Сына актера из "Интернов" ищут по делу об убийстве блогера в Москве

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Сына актера популярного телесериала "Интерны" разыскивают в рамках дела об избиении до смерти блогера из Санкт-Петербурга в столичном Парке Горького, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова ранее сообщила, что следователи установили личность причастного к преступлению. Его опознали свидетели.

"Подозреваемый Корней Макаров по месту жительства не появляется, установить его местонахождение следствию пока не удалось", — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба Парка Горького сообщила, что 13 августа в 00.53 в районе Пушкинской набережной произошло нападение на блогера Станислава Думкина. По информации пресс-службы, неизвестные вступили в конфликт с молодым человеком, а затем ударили его по голове. Потерпевшего доставили в больницу, где он чуть больше чем через неделю скончался, не приходя в сознание.