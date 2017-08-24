Убийство мужчины в центре Киева. Кадры с места ЧП

В Киеве в среду вечером, 23 августа, двое неизвестных застрелили мужчину и скрылись на автомобиле с места преступления. Убийство произошло на улице Шота Руставели, 12. Раненый мужчина скончался на месте.

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На месте работает следственно-оперативная группа и патрули полиции. Продолжаются розыскные мероприятия.

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Напомним, в конце июля в Киеве на парковке торгово-развлекательного центра "Проспект" близ станции метро "Черниговская" убили человека. Неизвестные расстреляли мужчину, после чего бросили оружие и скрылись в неизвестном направлении. Убитый оказался уроженцем РФ.