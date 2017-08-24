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    Убийство мужчины в центре Киева. Кадры с места ЧП

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (616)

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    Убийство произошло на улице Шота Руставели, 12. Раненый мужчина скончался на месте до приезда медиков. По предварительным данным, правоохранители разыскивают темно-зеленый Volkswagen Jetta.
    Facebook Киев Оперативный

    В Киеве в среду вечером, 23 августа, двое неизвестных застрелили мужчину и скрылись на автомобиле с места преступления. Убийство произошло на улице Шота Руставели, 12. Раненый мужчина скончался на месте. 

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    На месте работает следственно-оперативная группа и патрули полиции. Продолжаются розыскные мероприятия.

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    Напомним, в конце июля в Киеве на парковке торгово-развлекательного центра "Проспект" близ станции метро "Черниговская" убили человека. Неизвестные расстреляли мужчину, после чего бросили оружие и скрылись в неизвестном направлении. Убитый оказался уроженцем РФ.

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