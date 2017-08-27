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    Стали известны подробности убийства блогера в московском Парке Горького

    (обновлено: )8402
    По информации сайта Парка Горького, в ночь на 13 августа в 00.53 в Москве в районе Пушкинской набережной Парка Горького произошел конфликт, в результате которого 25-летний Станислав Думкин получил тяжелую травму головы.
    Блогер Станислав Думкин
    dumkin

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости. Нападение в московском Парке Горького на блогера Станислава Думкина произошло за 11 секунд, сообщается в официальном комментарии на сайте Парка Горького.

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    Инцидент произошел 13 августа: неизвестные лица вступили в конфликт с молодым человеком, а затем ударили его по голове. Потерпевший был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

    "В ночь на 13 августа в 00.53 в районе Пушкинской набережной Парка Горького произошел конфликт, в результате которого 25-летний Думкин получил тяжелую травму головы. Инцидент длился 11 секунд. В 01.03 бригада скорой помощи прибыла на место происшествия", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что записи с камер видеонаблюдения переданы в правоохранительные органы. Пресс-служба парка также выразила соболезнования родственникам и близким погибшего.

    Ранее сообщалось, что в Киеве в среду вечером, 23 августа, двое неизвестных застрелили мужчину и скрылись на автомобиле с места преступления. Убийство произошло на улице Шота Руставели, 12. Раненый мужчина скончался на месте. 

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