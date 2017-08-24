Задержан подозреваемый в убийстве гражданина Израиля в Киеве

КИЕВ, 24 авг — РИА новости Украина. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве иностранца в Киеве во время стрельбы вечером 23 августа. Об этом сообщает в четверг отдел коммуникации стичной полиции.

Ранее сообщалось, что убитого молодого человека, которого расстреляли в Киеве из автомобиля, звали Шахрух Турсунов и он гражданин Израиля. Проживал в Иерусалиме.

Подозреваемого в убийстве задержали на авто, которое начали разыскивать после того, как обнаружили погибшего.

"Было сразу отработано место происшествия, были установлены свидетели и видео с камер наблюдения, что позволило установить автомобиль, на котором скрылись преступники, и ввести по городу план "перехват", — соощил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Автомобиль с подозреваемым нашли через несколько часов, мужчину задержали и доставили в полицию.

"При осмотре автомобиля обнаружили пятна крови, гильзы и повреждения от пуль. В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи. Его задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, собираются доказательства, устанавливаются все обстоятельства происшествия, устанавливаются возможные свидетели и мотивы убийства, а также другие лица, которые имели отношение к этому событию", — отметил Крищенко.

Следователи начали два уголовных производства: по факту умышленного убийства — ст. 115 и по факту завладения транспортным средством (злоумышленник убегал на автомобиле потерпевшего) — ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.