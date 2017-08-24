Мужчина, которого расстреляли в центре Киева, был гражданином Израиля - СМИ

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Убитого молодого человека, которого расстреляли в Киеве из автомобиля, звали Шахрух Турсунов и он гражданин Израиля. Проживал в Иерусалиме. Подлинность документа сейчас проверяется. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники в МВД.

Предположительно злоумышленники дождались пока жертва выйдет из дома, расстреляли его в упор и скрылись на автомобиле Volkswagen. По некоторым данным стреляли из пистолета калибра 9 мм.

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Потерпевший скончался на месте. В столице был введен план "перехват", но результатов на утро четверга еще не было.

Пока что убийство расследуется как простое, но есть все предпосылки предполагать, что это преступление заказное. Есть предположения что убитый, судя по имени и фамилии, выходец из Узбекистана, по программе репатриации получивший гражданство Израиля.

Также стоит отметить, что убийство совершено в непосредственной близости от синагоги Бродского, накануне Дня независимости, когда весь центр города был наводнен представителями правоохранительных органов, переведенных на усиленный режим несения службы.

Напомним, в конце июля в Киеве на парковке торгово-развлекательного центра "Проспект" близ станции метро "Черниговская" убили человека. Неизвестные расстреляли мужчину, после чего бросили оружие и скрылись в неизвестном направлении. Убитый оказался уроженцем РФ.