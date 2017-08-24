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    Полиция установила личность застреленного в центре Киева мужчины

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    По факту умышленного убийства начато уголовное производство. В столичной полиции отметили, что злоумышленники, вероятно, скрылись на автомобиле Volkswagen.
    Убийство мужчины в Киеве на Шота Руставели
    Facebook ГУ Нацполиции в Киеве

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Убитым накануне вечером в центре Киева мужчиной оказался иностранный гражданин, сообщили в пресс-службе столичной полиции. 

    Как сообщалось, в среду поздним вечером на улице Шота Руставели неизвестные застрелили мужчину и скрылись с места преступления на авто. 

    Убийство мужчины в центре Киева. Видео
    Facebook Киев Оперативный
    Убийство мужчины в центре Киева. Кадры с места ЧП

    "В 23.30 полицейские получили сообщение о стрельбе на улице Шота Руставели. Когда на место прибыли патрули и следственно-оперативная группа, обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Личность погибшего установлена: это — гражданин другого государства, 1988 г.р." — говорится в сообщении.

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    По факту умышленного убийства начато уголовное производство. Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев, осматривают прилегающую к месту совершения территорию для выявления камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент совершения преступления. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в столице введен план "перехват".

    ГУ Нацполиции в Киеве
    Убийство мужчины в Киеве на Шота Руставели

    Также в полиции отметили, что злоумышленники, вероятно, скрылись на автомобиле Volkswagen.

    ГУ Нацполиции в Киеве
    Убийство мужчины в Киеве на Шота Руставели

    Напомним, в конце июля в Киеве на парковке торгово-развлекательного центра "Проспект" близ станции метро "Черниговская" убили человека. Неизвестные расстреляли мужчину, после чего бросили оружие и скрылись в неизвестном направлении. Убитый оказался уроженцем РФ.

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