Полиция установила личность застреленного в центре Киева мужчины

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Убитым накануне вечером в центре Киева мужчиной оказался иностранный гражданин, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как сообщалось, в среду поздним вечером на улице Шота Руставели неизвестные застрелили мужчину и скрылись с места преступления на авто.

"В 23.30 полицейские получили сообщение о стрельбе на улице Шота Руставели. Когда на место прибыли патрули и следственно-оперативная группа, обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Личность погибшего установлена: это — гражданин другого государства, 1988 г.р." — говорится в сообщении.

Читайте также: Она на пИке или в пикЕ? О преступности в Украине

По факту умышленного убийства начато уголовное производство. Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев, осматривают прилегающую к месту совершения территорию для выявления камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент совершения преступления. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в столице введен план "перехват".

ГУ Нацполиции в Киеве Убийство мужчины в Киеве на Шота Руставели

Также в полиции отметили, что злоумышленники, вероятно, скрылись на автомобиле Volkswagen.

ГУ Нацполиции в Киеве Убийство мужчины в Киеве на Шота Руставели

Напомним, в конце июля в Киеве на парковке торгово-развлекательного центра "Проспект" близ станции метро "Черниговская" убили человека. Неизвестные расстреляли мужчину, после чего бросили оружие и скрылись в неизвестном направлении. Убитый оказался уроженцем РФ.