Она на пИке или в пикЕ? О преступности в Украине

Павел Рудяков, эксперт

В споре о том, насколько эффективна государственная система борьбы против преступности и противодействия ей, в качестве доказательств в пользу той или иной оценки могут быть использованы разные аргументы, основанные на различных методиках анализа ситуации и подходах. В зависимости от того, какие именно факторы и обстоятельства будут приняты во внимание, а какие останутся неучтенными, будет меняться взгляд на проблему, и разброс мнений может оказаться значительным. Важную, если не решающую, роль тут играют интерпретации: один и тот же факт в зависимости от трактовки может стать аргументом как "за", так и "против". Но есть вещи, в отношении которых принцип множественности интерпретаций не работает. Они аксиоматичны, если они имеют место, возможен один-единственный вывод, никакие объяснения и пояснения оказываются неспособны превратить "черное" в "белое". Когда жертвами преступников становятся люди в форме, и это происходит едва ли не на регулярной основе, значит, в сфере охраны правопорядка и законности творится что-то неладное, нечто, что невозможно скрыть ни рапортами о росте процентных показателей, ни рассуждениями на отвлеченные темы в духе "все хорошо, прекрасная Европа!".

В одесском СИЗО произошло жестокое убийство сотрудницы. Событие даже для нашей сверх меры перенасыщенной насилием действительности, безусловно, экстраординарное. Незадолго до этого президент Украины Петр Порошенко и глава МВД Арсен Аваков взялись уверять, что пик преступности в стране пройден. Что доверие граждан к Национальной полиции растёт, достигнув уровня в 50%. После одесской трагедии столь радужные выводы о состоянии дел в сфере борьбы с преступностью выглядят еще более странно, дико, цинично. В ее свете становится очевидно, что к реальному положению дел они имеют весьма слабое отношение. Ситуация с преступностью и доверием к тем, кто должен был бы ей противостоять, выглядит по-другому, чтобы не сказать прямо противоположно тому, как её представляют себе и нам Порошенко и Аваков. Количество правонарушений разной степени тяжести и уровень преступности в целом продолжают неуклонно расти, хотя оба показателя уже достигли невиданных прежде высот. У многих украинцев игры власти в "новую" полицию вызывают естественное отторжение. Над полицейскими, которые частенько сами требуют опеки и защиты, раз за разом попадая то в забавные, то в трагикомические, то в трагические истории, – люди потешаются. Доверия к ним и к их службе в обществе мало. В лучшем случае – ирония, в худшем – презрение. В то, что жить в Украине с точки зрения безопасности и поддержания правопорядка стало лучше, не верит никто.

РИА Новости Статистика смертности: АТО, ж/д, ДТП. Инфографика

В противовес официальному мнению политолог Руслан Бортник оценивает ситуацию в сфере борьбы с преступностью, а также отношения между гражданами и силовыми ведомствами без ложного пафоса и рекламного лоска. "К сожалению, мы видим, что пока правоохранительные органы по всем статьям проигрывают борьбу с организованной преступностью, – говорит он. – Небезопасность, незащищенность, которую чувствует большинство украинцев, опросы показывают, что сегодня этот мотив (действий) входит в ТОП-3". В своем мнении он не одинок. Ряд экспертов обращает внимание еще и на тот факт, что на фоне возрастания вызовов и угроз, исходящих от организованной преступности, в стране наблюдается разгул преступности неорганизованной. Что тоже превратилось в огромную проблему, перед которой государство, силовые ведомства, включая МВД и Нацполицию, демонстрируют полнейшее бессилие. В блоге на сайте "Страна" Виктория Ивашкина в материале с красноречивым заголовком "Насилие и ненависть вталкивают в нашу жизнь" пишет о том, что украинцы озлоблены, что многие из них отдают предпочтение физическому способу решения пустяковых проблем, позволяя себе то, что раньше было не принято, без оглядки на закон. "Напряжение в обществе близко к точке экстремума, — констатирует блогер. — Когда благосостояние каждого тает на глазах, а лидеры мнений пропагандируют ненависть, общество отзывается всем набором статей Уголовного кодекса". Добавлю, это очень важно: ненависть пропагандируют не только лидеры мнений, тем же самым занимается государство! Усугубляя ситуацию до предела. Вступая в заочную дискуссию о положении с преступностью и успехах органов правопорядка в противостоянии ей, журналист Константин Стогний под впечатлением от жестокого убийства в Одессе спрашивает: "Как силовики могут защитить нас, если они не способны защитить себя?". Ответ на вопрос содержится в нем самом: силовики не способны защитить граждан. И себя самих, увы, тоже.

Читайте также: Аваков — художник. МВД нарисовало головокружительные успехи

Проблема разгула преступности в Украине и бессилия правоохранителей перед ней глубже, чем может показаться на первый взгляд. Неумело и неуклюже пытаясь бороться против одних проявлений криминала, государство закрывает глаза на другие, а то и вовсе потакает им. Порочный принцип: "чужим" нельзя ничего, "своим" можно все, – и тут работает на сто процентов, превращая борьбу с преступностью в полнейшую имитацию и профанацию.

Атмосфера насилия и вседозволенности не только культивируется в настоящем, но и закладывается в будущее путем внедрения специфических форм воспитания молодого поколения. Пока этим предметно занимаются только "активисты-патриоты", государство непосредственного участия в этой работе не принимает, но и беспокойства по поводу того, что происходит, не выказывает. Хотя детские лагеря вроде того, что организовал полк "Азов", где работа построена на превратно истолкованном понимании патриотизма, культе силы, духе милитаризма, не могут не вызывать тревогу. Воспитательные проекты такого рода опасны. Дать им надлежащую оценку, однако, некому. Официальный Киев предпочитает хранить молчание. Европу же, которая по идее могла бы и должна была бы помочь, такие вещи в новой украинской жизни не беспокоят. К подобным явлениям и тенденциям в Венгрии отношение иное. DW разместила материал, посвящённый решению нелюбого Брюсселю и Берлину венгерского премьера Виктора Орбана ввести в школах занятия по военно-патриотическому воспитанию. Автор видит в этом возврат к "тёмному тоталитарно-милитаристскому этапу в истории стран". "Маршировка, упражнения по стрельбе, метанию гранат, а также просмотр патриотических пропагандистских фильмов, построение во время поднятия национального флага и почитание памяти героев войны – все эти вещи в коммунистических диктатурах были атрибутами повседневной жизни школьников и краеугольным камнем тоталитарно-милитаристской культуры воспитания", – сокрушается он. Для европейской Венгрии это оказывается плохо. Для якобы европейской Украины – нормально. Настолько нормально, что обращать внимание на подобные явления не стоит. В детском лагере "Азова" присутствуют все те вещи, о которых с возмущением пишет немецкий журналист, обильно сдобренные, к тому же, ненавистью к "чужому".

Читайте также: Военная и ксенофобская подготовка детей "Азовом"

Итак, где же все-таки находится сегодня украинская преступность: "не на пИке", как уверяет Аваков, или в пикЕ, как полагают многие эксперты и рядовые граждане? Пока дискуссии по этому поводу продолжаются, ситуация стремительно ухудшается, приобретая все более причудливые формы, унося человеческие жизни, калеча судьбы, разрушая все то, что еще не разрушено.