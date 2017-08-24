Военный парад в Киеве: город погряз в очередях — спецкор

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РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В центре Киева прошел военный парад ко Дню Независимости.

О том, как прошло шествие, сколько людей собралось и какая общая атмосфера на Крещатике, сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка:

"Людей з кожною хвилиною стає все більше. З прилеглих вулиць сходяться кияни. Не беруся сказати, скільки зараз прийшло в центр Києва людей, аби подивиться на парад, але, напевно, навіть більше, аніж, як правило, це відбувається.

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Підрозділи військові розташовані з самого ранку шеренгами. Центр Києва станом на ці хвилини перекритий. Це величезна пішохідна зона. Якщо ще хтось розглядає варіанти доїхати до центру Києва, прилеглими вулицями до станції метро "Хрещатик", то все ж таки слід від такої ідеї відмовитися.

Неподалік від вулиці Богдана Хмельницького на вулиці Хрещатик розташовані шеренги військових підрозділів інших країн, які прибули до України, аби теж взяти участь у цьому параді. Можна говорити про те, що підвищений інтерес з боку киян це до вояків, які представляють США. У красивих також дуже одностроях вояки, які представляють Литву. А також Польщу. Несподівані зовсім світло-блакитні однострої. У них вбрані вояки Молдови.

REUTERS Gleb Garanich Парад ко Дню Независимости в Киеве

З бойовим духом у наших українських вояків усе в порядку. Це підняті підборіддя та виголені потилиці. Лунають козацькі та повстанські пісні. Двічі підрозділ, шеренга льотчиків Військово-повітряних сил України вітали військовий оркестр окремим вигуком оркестру "Слава, слава, слава!". І скрізь зараз в центрі міста суцільні черги.

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Черги як до небагатьох кіосків, котрі продають каву, так само черги до тих металодетекторів, куди треба стояти, аби пройти до зони на самому Майдані Незалежності, яка буде ближча до урядової трибуни. Тобто до трибуни, на якій розташовується керівництво держави, і також до тієї зони, де безпосередньо будуть приймати парад", – повідомив Івасівка.

Ранее политолог Александра Решмедилова заявила в эфире Голоса Столицы, что результаты переговоров "нормандской четверки" Петр Порошенко раскроет на День Независимости.