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    Общество

    На Майдане почтили минутой молчания память погибших во время АТО

    (обновлено: )4801
    На Майдане почтили минутой молчания память погибших во время АТО
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