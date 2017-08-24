День Независимости Украины: каждый год по новой традиции

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

24 августа 2017 года независимой Украине исполнится 26 лет.

Традиционно в честь праздника пройдет военный парад, а в столице и других крупных городах запланированы разнообразные торжества: от парадов вышиванок до патриотических фестивалей.

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Однако ждут в этом году украинцев и сюрпризы. Военный парад на Крещатике пройдет без военной техники, но в нем примут участие аж 4500 украинских военных, в том числе ветераны и участники АТО. Впервые в истории к параду присоединятся и военные стран – членов НАТО. Также на параде будут присутствовать министры обороны США, Польши, Грузии, Литвы, Латвии, Молдавии, Черногории, Эстонии.

Вместе с тем, глава Минобороны Степан Полторак пообещал, что почти 70 единиц нового оружия украинцы смогут увидеть на выставке ко Дню Независимости.

Кроме того, в концерте ко Дню Независимости примет участие оперная певица, вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова.

Выступать Максакова будет вместе с украинскими военными оркестрами.

Изначально в СМИ появилась информация, что Максакова будет петь гимн Украины, что вызвало в соцсетях бурную реакцию. Однако позже сама Максакова опровергла эту информацию.

"Я действительно участвую в грандиозном мероприятию ко Дню Независимости Украины, который будет проходить на площади Майдан Незалежности. Меня пригласил режиссер этого действа, Сергей Проскурня, и это для меня большая честь, – отметила Максакова. – Но гимн я петь не буду. Его исполняет огромный сводный военный оркестр Украины и США – 103 одних только духовых инструментов. Это будет грандиозно", — заявила она в комментарии СМИ.

По словам Максаковой, она появится на сцене дважды: сперва споет оперную арию, а затем – ораторию, которой и завершится концерт.

"Я исполняю каватину Нормы из оперы Беллини "Норма" и ораторию "Слався, Вкраїно", написанную специально ко Дню Независимости замечательным украинским композитором Иваном Тараненко. Это духоподъемная оратория, которая будет финалом всего действа и завершит концерт", – добавила певица.

Примечательно, что известная украинская группа "Океан Эльзы" в этом году будет выступать не в Киеве, а на праздничном концерте в Харькове.

Флаги и форма УНР

Особенностью военного парада в Киеве станет и то, что он будет приурочен к столетию основания армии Украинской народной республики.

В связи с этим парад начнется с прохождения двух знаменоносных групп с копиями боевых флагов военных подразделений армии УНР. Впервые на параде пронесут боевой флаг Третьей Железной стрелковой дивизии Армии УНР – одного из самых известных боевых подразделений времен Украинской революции 1917-1921 годов.

Знаменосные группы будут в церемониальной форме одежды, которая ранее на парадах представлена не была.

Изюминкой нынешнего военного парада станет вручение частям, которые отличились в АТО, боевых флагов. Всего будет вручено более 30 флагов.

Чем запомнился

25 годовщину независимости в 2016 году отмечали с широким размахом. Торжества проходили во всех городах, самые масштабные из них — в Киеве, куда приехали десятки иностранных гостей. В торжественных мероприятиях также участвовал президент Польши Анджей Дуда.

Тогдашний военный парад назвали самым зрелищным. В нем было задействовано рекордное число военной техники — около 200 единиц и 4000 военных. Танки, гаубицы, ракетные комплексы прошли на Крещатике вслед за пешими колоннами во главе с командующим парадом – Степаном Полтораком. В марше также приняли участие демобилизованные бойцы АТО.

Тогда Порошенко вручил высокие государственные награды – Золотую звезду Героя Украины – двум офицерам ВСУ, присвоил военное знание генерал-майора Игорю Гордийчуку – начальнику Киевского военного лицея им. Ивана Богуна и вручил боевые знамена командирам 18 военных частей, которые участвуют и отличились в боевых действиях на Донбассе.

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В 2015 году военного парада на День Независимости не проводили. Вместо этого в столице прошел Марш Независимости, в котором приняли участие 2300 военных ВСУ и Нацгвардии.

Также память погибших в АТО почтили минутой молчания, во время которой играла "Пливе кача".

По случаю годовщины независимости президент Петр Порошенко наградил госнаградами 14 граждан иностранных государств. В частности, орденом Свободы был награжден президент Еврокомиссии в 2004 — 2014 годах Жозе Мануэль Баррозу, орденом "За заслуги" III степени — вице-президент Европарламента Ричард Чарнецкий, а также председатель общественной организации "Мосты дружбы в Украину" (Германия) Карл-Герман Крог.

Праздничные мероприятия на Майдане имели польский акцент. В частности, закончились концертом польского оркестра I, CULTURE Orchestra.

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В 2014 году впервые за шесть лет на Майдане и Крещатике прошел парад войск. В параде приняли участие курсанты военных учебных заведений и учебных заведений МВД Украины, подразделения всех видов войск ВСУ, а также 49 образцов техники.

В 2013 году празднования Дня Независимости имели литературно-карнавальный характер. В центре столицы прошло карнавальное действо "Парад вышиванок 2013" с участием делегаций из 20 областей Украины.

Программа празднования также включала презентацию лучших образцов украинской литературы и современной книжной продукции.

В 2011 году День Независимости не обошелся без неприятных инцидентов.

24 августа 2011 года сторонники оппозиционных партий организовали шествие по улицам Киева, проигнорировав судебный запрет устраивать акции в центре города.

Столкновения с силовиками произошли после того, как митингующие решили прорвать милицейский кордон, установленный на улице Владимирской, по которой как раз шла колонна демонстрантов. При попытке прорыва между митингующими и правоохранителями произошла постасовка, в результате которой пострадали шесть сотрудников милиции.

Как сообщала пресс-служба Главного управления МВД Украины в Киеве, милиционеры получили телесные повреждения разных степеней: от укусов до ушибов и черепно-мозговых травм.

Позже против участников акции, в частности и против одного из лидеров "Батькивщины" Александра Турчинова, были возбуждены уголовные дела.

В 2009 году в Киеве впервые за восемь лет прошел парад с участием военной техники. В нем приняло участие рекордное на тот момент количество военнослужащих — 3500 человек, в небо поднялось 35 самолетов и вертолетов, а также были представлены новейшие образцы техники, среди которых БТР-4 "Ладья", бронемашины "Дозор-Б", СРМ "Козак".

В 2001 году по случаю десятого дня рождения Украины в Киеве прошел один из самых масштабных маршей: 173 военные единицы проехали по Крещатику, в марше было задействовано 18 подразделений, 1450 человек военного состава. На параде были представлены новые танки "Оплот", зенитно-ракетные комплексы "С-300", ракетные комплексы "Точка-У", гаубицы "Мста-С".

Следующие 5 лет военный парад в честь Дня Независимости проходил без участия военной техники.

24 августа в 2005-2007 годах по главной улице Киева маршировали только военные оркестры.

По материалам из открытых источников интернет