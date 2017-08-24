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    День Независимости Украины: каждый год по новой традиции

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    День Независимости Украины. 26 лет спустя (41)

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    26 лет - период непростой, ведь, по словам властей, борьба за независимость Украины продолжается. Впрочем, 24 августа готовятся отмечать с размахом, а украинцев ждут сюрпризы: в параде примут участие военные НАТО, а на концерте выступит вдова Вороненкова.
    Украина. День независимости
    Украинское фото

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    24 августа 2017 года независимой Украине исполнится 26 лет. 

    Традиционно в честь праздника пройдет военный парад, а в столице и других крупных городах запланированы разнообразные торжества: от парадов вышиванок до патриотических фестивалей. 

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    Однако ждут в этом году украинцев и сюрпризы. Военный парад на Крещатике пройдет без военной техники, но в нем примут участие аж 4500 украинских военных, в том числе ветераны и участники АТО. Впервые в истории к параду присоединятся и военные стран – членов НАТО. Также на параде будут присутствовать министры обороны США, Польши, Грузии, Литвы, Латвии, Молдавии, Черногории, Эстонии. 

    Вместе с тем, глава Минобороны Степан Полторак пообещал, что почти 70 единиц нового оружия украинцы смогут увидеть на выставке ко Дню Независимости.

    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В холод и дождь. Генеральная репетиция парада на День Независимости Украины

    Кроме того, в концерте ко Дню Независимости примет участие оперная певица, вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова.  

    Выступать Максакова будет вместе с украинскими военными оркестрами.

    Изначально в СМИ появилась информация, что Максакова будет петь гимн Украины, что вызвало в соцсетях бурную реакцию. Однако позже сама Максакова опровергла эту информацию. 

    "Я действительно участвую в грандиозном мероприятию ко Дню Независимости Украины, который будет проходить на площади Майдан Незалежности. Меня пригласил режиссер этого действа, Сергей Проскурня, и это для меня большая честь, – отметила Максакова. – Но гимн я петь не буду. Его исполняет огромный сводный военный оркестр Украины и США – 103 одних только духовых инструментов. Это будет грандиозно", — заявила она в комментарии СМИ.

    По словам Максаковой, она появится на сцене дважды: сперва споет оперную арию, а затем – ораторию, которой и завершится концерт.

    "Я исполняю каватину Нормы из оперы Беллини "Норма" и ораторию "Слався, Вкраїно", написанную специально ко Дню Независимости замечательным украинским композитором Иваном Тараненко. Это духоподъемная оратория, которая будет финалом всего действа и завершит концерт", – добавила певица.

    Примечательно, что известная украинская группа "Океан Эльзы" в этом году будет выступать не в Киеве, а на праздничном концерте в Харькове. 

    Флаги и форма УНР

    Особенностью военного парада в Киеве станет и то, что он будет приурочен к столетию основания армии Украинской народной республики. 

    Репетиция парада ко Дню Независимости Украины
    УНИАН
    Парад в День Независимости Украины. Подробности от организатора

    В связи с этим парад начнется с прохождения двух знаменоносных групп с копиями боевых флагов военных подразделений армии УНР. Впервые на параде пронесут боевой флаг Третьей Железной стрелковой дивизии Армии УНР – одного из самых известных боевых подразделений времен Украинской революции 1917-1921 годов.

    Знаменосные группы будут в церемониальной форме одежды, которая ранее на парадах представлена не была. 

    Изюминкой нынешнего военного парада станет вручение частям, которые отличились в АТО, боевых флагов. Всего будет вручено более 30 флагов.

    Чем запомнился  

    25 годовщину независимости в 2016 году отмечали с широким размахом. Торжества проходили во всех городах, самые масштабные из них — в Киеве, куда приехали десятки иностранных гостей. В торжественных мероприятиях также участвовал президент Польши Анджей Дуда

    Тогдашний военный парад назвали самым зрелищным. В нем было задействовано рекордное число военной техники — около 200 единиц и 4000 военных. Танки, гаубицы, ракетные комплексы прошли на Крещатике вслед за пешими колоннами во главе с командующим парадом – Степаном Полтораком. В марше также приняли участие демобилизованные бойцы АТО.

    Тогда Порошенко вручил высокие государственные награды – Золотую звезду Героя Украины – двум офицерам ВСУ, присвоил военное знание генерал-майора Игорю Гордийчуку – начальнику Киевского военного лицея им. Ивана Богуна и вручил боевые знамена командирам 18 военных частей, которые участвуют и отличились в боевых действиях на Донбассе.

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    В 2015 году военного парада на День Независимости не проводили. Вместо этого в столице прошел Марш Независимости, в котором приняли участие 2300 военных ВСУ и Нацгвардии.

    Также память погибших в АТО почтили минутой молчания, во время которой играла "Пливе кача".

    По случаю годовщины независимости президент Петр Порошенко наградил госнаградами 14 граждан иностранных государств. В частности, орденом Свободы был награжден президент Еврокомиссии в 2004 — 2014 годах Жозе Мануэль Баррозу, орденом "За заслуги" III степени — вице-президент Европарламента Ричард Чарнецкий, а также председатель общественной организации "Мосты дружбы в Украину" (Германия) Карл-Герман Крог.

    Праздничные мероприятия на Майдане имели польский акцент. В частности, закончились концертом польского оркестра I, CULTURE Orchestra.

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    В 2014 году впервые за шесть лет на Майдане и Крещатике прошел парад войск. В параде приняли участие курсанты военных учебных заведений и учебных заведений МВД Украины, подразделения всех видов войск ВСУ, а также 49 образцов техники.

    В 2013 году празднования Дня Независимости имели литературно-карнавальный характер. В центре столицы прошло карнавальное действо "Парад вышиванок 2013" с участием делегаций из 20 областей Украины.  

    Программа празднования также включала презентацию лучших образцов украинской литературы и современной книжной продукции. 

    В 2011 году День Независимости не обошелся без неприятных инцидентов. 

    24 августа 2011 года сторонники оппозиционных партий организовали шествие по улицам Киева, проигнорировав судебный запрет устраивать акции в центре города.

    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Видео
    Канал на Youtube "5 канал"
    НАТО в центре Киева. Генеральная репетиция военного парада

    Столкновения с силовиками произошли после того, как митингующие решили прорвать милицейский кордон, установленный на улице Владимирской, по которой как раз шла колонна демонстрантов. При попытке прорыва между митингующими и правоохранителями произошла постасовка, в результате которой пострадали шесть сотрудников милиции. 

    Как сообщала пресс-служба Главного управления МВД Украины в Киеве, милиционеры получили телесные повреждения разных степеней: от укусов до ушибов и черепно-мозговых травм.

    Позже против участников акции, в частности и против одного из лидеров "Батькивщины" Александра Турчинова, были возбуждены уголовные дела. 

    В 2009 году в Киеве впервые за восемь лет прошел парад с участием военной техники. В нем приняло участие рекордное на тот момент количество военнослужащих —  3500 человек, в небо поднялось 35 самолетов и вертолетов, а также были представлены новейшие образцы техники, среди которых БТР-4 "Ладья", бронемашины "Дозор-Б", СРМ "Козак".

    В 2001 году по случаю десятого дня рождения Украины в Киеве прошел один из самых масштабных маршей: 173 военные единицы проехали по Крещатику, в марше было задействовано 18 подразделений, 1450 человек военного состава. На параде были представлены новые танки "Оплот", зенитно-ракетные комплексы "С-300", ракетные комплексы "Точка-У", гаубицы "Мста-С". 

    Следующие 5 лет военный парад в честь Дня Независимости проходил без участия военной техники. 

    24 августа в 2005-2007 годах по главной улице Киева маршировали только военные оркестры.

    По материалам из открытых источников интернет 

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