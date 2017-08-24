В центре Киева из автомобиля расстреляли мужчину

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Накануне поздно вечером в Киеве, на улице Шота Руставели, 12, двое неизвестных застрелили мужчину и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении, сообщает "Киев Оперативный".

dtp.kiev.ua Убийство мужчины в Киеве на Шота Руставели

"Врачи приехали довольно быстро, но спасти мужчину уже не смогли. На месте работает следственно-оперативная группа и патрули полиции. Продолжаются розыскные мероприятия", — говорится в сообщении.

dtp.kiev.ua Убийство мужчины в Киеве на Шота Руставели

В то же время, как сообщает dtp.kiev.ua, улица Шота Руставели перекрыта. По предварительным данным, правоохранители разыскивают темно-зеленый Volkswagen Jetta.

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Напомним, в конце июля в Киеве на парковке торгово-развлекательного центра "Проспект" близ станции метро "Черниговская" убили человека. Неизвестные расстреляли мужчину, после чего бросили оружие и скрылись в неизвестном направлении. Убитый оказался уроженцем РФ.