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    Россия

    На заводе ГАЗ в России мужчина убил троих и ранил еще двоих человек

    (обновлено: )2010
    Мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались. Еще двое пострадавших мужчин с ранениями госпитализированы в больницу.
    Здание МВД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Расследование дела о тройном убийстве на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде (Россия) передано в центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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    "По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело об убийстве троих человек в Нижнем Новгороде для наиболее полного и объективного расследования передано в главное следственное управление СК России", — сказала она.

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    СК РФ сообщил в среду, 23 августа, что на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде произошло тройное убийство. По данным ведомства, на предприятии мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались. Еще двое пострадавших мужчин с ранениями госпитализированы в больницу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Как отмечал СК, преступление совершено на почве ревности.

    Напомним, на днях в Хабаровске (Россия) в драке был убит чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев. 

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