Корабль-призрак. Как в Украине убивают крейсер "Украина"

Захар Виноградов, Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Почти полвека отработав на высших должностях в отрасли судостроения, 68-летний Николай Головченко последние два года отчаянно оббивает пороги органов власти. Глава профсоюза Николаевского судостроительного завода имени 61-го комунара никак не может понять, почему дилетанты во власти так легко разбазаривают то, что раньше считалось достоянием и гордостью огромной страны.

"Грустно у нас, мужики", — начинает свой рассказ пожилой мастер с живым взглядом. И его словам трудно не поверить.

На заводе, который со времен СССР считался гигантом судостроения, с ноября 2014-го уже забыли, как выглядит зарплата. Не удивительно, что после того, как молодежь, не выдержав условий, отправилась на вольные хлеба, костяк предприятия составили ветераны отрасли. Своей работой они дорожат не только из-за денег, которых, похоже, никогда уже не увидят. Здесь не понаслышке знакомы с понятиями долга и чести, поэтому намерены стоять до конца. Тем более, отстаивать есть, что. Ключевым объектом завода является известный во всем мире крейсер "Украина", построенный 25 лет назад под заказ для Российской Федерации.

Заказ уже был готов к выходу на ходовые испытания, на нем проживала наша украинская команда, - рассказывает Николай Яковлевич. Объект был полностью подготовлен, там не хватало только вооружений, поскольку эти поставки должны были идти из России. Но потом в дело вмешалась политика, крейсер передумали продавать и даже собирались сделать его флагманом украинского военно-морского флота. Министерство обороны финансировало команду, которая круглосуточно несла там вахту по механической части. Ведь в зимнее время на крейсере необходимо поддерживать условия. К примеру, постоянно прокручивать шесть турбин. Но с 2015 года оборонное ведомство открестилось от крейсера. Несмотря на отсутствие финансирования власти люди по сей день вынуждены продолжать свою работу. Иначе крейсер прикажет долго жить.

Получается, что на сегодняшний день крейсер нужен только работникам завода, которые к тому же работают на добровольных началах?

— В Минобороны заявили, что это не их объект. На попытки узнать, чей же он тогда, ответа не последовало. По всем расчетам завода, на 1 января 2017-го года государство должно было покрыть затраты в размере 60 миллионов гривен. Это и затраты на топливо, которое необходимо в зимнее время и на которое уходят огромные средства. Не нужен крейсер и "Укроборонпрому", бросившему дорогостоящий, миллиардный объект на произвол судьбы. Между тем, цена только двух его турбин тянет на два миллиона долларов за каждую. Это нонсенс, что у корабля такого уровня сегодня попросту нет хозяина.

Минобороны крейсер не нужен, "Укроборонпром" отказывается от объекта, Кабмин не может принять решение…. Может ли завод сам продать корабль, тем самым решив проблему, которой не занимается государство?

— У нас был вариант с продажей, но нам не разрешили этого делать. Дважды в Николаев приезжали китайцы, объект хотели купить и индусы.

Интересно, что в свое время специалисты из Китая за смешную цену в два миллиона долларов купили у Черноморского судостроительного завода в Николаеве недостроенный авианосец "Варяг". В итоге они хорошо заработали — сначала сделали из него музей, собрали на этом денег, которых хватило, чтобы достроить и сделать из него флагман. Знаю, что много людей, которые раньше работали на нашем заводе, теперь трудятся в этой отрасли в Китае.

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Продать крейсер "Украина" тому же Китаю не представляется возможным?

— Вполне естественно, что западные друзья нашим руководителям ничего не разрешат продавать Китаю. Ведь государство "заглотнуло червячок", набралось у Европы и США такое количество долгов, что сегодня нам диктуют любые условия. Ведь продай мы этот крейсер китайцам, и он окажется направлен против Штатов. Конечно, заокеанские партнеры могут попросить демилитаризировать крейсер, снять часть вооружений, но это уже будет не та цена. Тем более что в свое время Минобороны уже сняло с корабля часть вооружений под предлогом, что другим якобы тоже нужно что-то дать.

Обращались ли вы по наболевшему вопросу в высшие органы государственной власти?

— Могу вам продемонстрировать количество наших официальных обращений, начиная с июля 2014-го года. Президенту Порошенко — шесть раз, премьер-министру — семь раз, в "Укроборонпром" — тринадцать. Сложно назвать структуру, в которую мы не обращались. Ответы есть, но нет никакого решения. В четверг в Николаев с визитом приехал глава Кабмина Владимир Гройсман. К его приезду мы подготовили акцию протеста под Областной администрацией, где он должен быть. Но узнав об этом, программу в последний момент поменяли.

По какой причине?

— Накануне меня трижды вызывали к заместителю губернатора, проводили разъяснительные беседы, в духе "не надо нам все портить". После этого на меня выходила Служба безопасности, охрана премьер-министра, вызывал губернатор…Получается, если местная власть боится таких действий, значит, премьер-министр не в курсе, что происходит на нашем заводе. Это же не контора из пяти человека, а огромное предприятие с государственным обеспечением.

Ситуация в судостроительной отрасли в целом мало отличается от того, о чем вы рассказываете?

— Могу сказать, что в Украине кораблестроение не только дышит на ладан, но может окончательно умереть, если этим направлением никто не будет заниматься.

Полагаете, что нынешним руководителям государства это не нужно?

— Дело в том, что раньше страной руководили профессионалы, профильном министерстве работали настоящие специалисты. Министерство промполитики, например, формировалось из директоров предприятий. Министрами становились люди, которые прошли длинный профессиональный путь, был естественный отбор специалистов с низов. Инженеры периодически проходили курсы повышения квалификации по разным направлениям. В процессе эти люди росли по служебной лестнице и показывали себя как специалисты, не имея абсолютно никаких преференций. Люди до тонкостей знали систему судостроения.

В нынешней власти, которая курирует направление таких не осталось?

— Сложно сказать, но лично я не знаю ни одного человека от производства во власти. Сейчас руководят или люди, бизнеса или их родственники, которые готовы управлять чем угодно. Ведь, чтобы знать, что происходит в отрасли нужно сделать ревизию, которую могут провести только специалисты. Сегодня многие профессионалы не выдержали и ушли из "Укроборонпрома". Почему? Потому что руководство не понимает, о чем пытаются объяснить спецы. Не хочу обидеть главу "Укроборонпрома" Романова, но не понимаю, как может учитель физики, который в последствии продавал иномарки руководить госструктурой, которой подчинены 150 заводов разного направления. На выборах он хорошо поработал на Порошенко и теперь занимает хорошую должность. На мой взгляд, это лучшее объяснение происходящему.