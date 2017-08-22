Анатолий Онофрейчук: кораблестроения в масштабах СССР в Украине не будет

Захар Виноградов, Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Ни для кого не секрет, что судостроение Советского Союза было одним из передовых во всем мире. Из числа остальных производителей ему доставалась примерно треть мировых заказов. Но после распада СССР отрасль начала медленно, но верно умирать. Если до 2014-го года кораблестроение еще как-то держалось на плаву, то после Майдана оказалось вне планов новой власти.

О том, что сегодня происходит в отрасли в интервью РИА Новости Украина рассказал известный в Николаеве журналист, главный редактор интернет-издания "Новости N" Анатолий Онофрейчук.

В каком состоянии сегодня находится николаевское судостроение?

— В принципе, происходит то же самое, что в середине и конце девяностых. СССР развалился и вместе с ним кануло в Лету и Николаевское судостроение. Оно попросту оказалось никому не нужным. Три судостроительных гиганта были рассчитаны на Союз, обслуживали это государство, строили громады-авианосцы, их возводили только здесь. На том же Черноморском судостроительном заводе есть три совершенно уникальных крана по 900 тонн, которые были закуплены в Финляндии за сумасшедшие деньги. Аналогов этим кранам не было. Но в масштабах ставшей независимой Украины они стали попросту не востребованы. Не удивительно, что с начала 1990-х годов отрасль потихоньку умирала. Военные заказы закончились, гражданских в таких объемах не было — чисто украинских заказов не было вообще. Были попытки установить кооперацию с греками, но все это закончилось плачевно — "шахер-махер", кто-то кого-то обманул, своровал.

Отрасль не развивается?

В принципе, она пока еще дышит. Работает судоремонт, при том не только на предприятиях-гигантах, но и на новых частных компаниях. Пользуется спросом и строительство яхт, при чем самых разных классов, начиная от каких-нибудь "сороковок" и заканчивая океанскими.

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Заказчиками выступают европейцы?

— Как правило, такие заказы стараются не афишировать — хорошая крейсерская яхта — достаточно дорогая вещь, это миллионы, десятки миллионов долларов. В начале 2000-х очень много яхт заказывали украинские олигархи, на это были большие очереди. В Николаеве и малый флот — как буксиры. есть Крупный зерновик Алексей Вадатурский, который интенсивно строит баржи, поскольку восстанавливает речное судоходство. Ему нужно собирать зерно, которое он отправляет на экспорт. Логистика такова, что доставить пять тонн зерна баржей в разы дешевле, чем с помощью автомобильного транспорта. Под это дело он даже купил судостроительный завод "Лиман" и перепрофилировал его под собственные нужды.

В каком состоянии пребывает сегодня Черноморский судостроительный завод?

— Дело в том, что предприятие слишком большое, даже для такого состоятельно человека как его владелец Вадим Новинский. Чтобы обеспечить такой завод заказами нужно выходить на мировой уровень, быть таким как судостроительный олигарх Аристотель Онасис. В Украине людей такого полета нет и близко.

Какие то другие предприятия развиваются?

— Гиганты как были, так и остались — они живут без особых проблем, сохранился трудовой коллектив. Что до остальных, середняков, которые составляли основную массу то часть из них умерла, как говорится безвозвратно. Другая их часть попала в частные руки — одни попытались наладить производство, а другие с выгодой продали территории и помещения.

Есть ли перспективы у отрасли или все это останется на уровне среднего и малого бизнеса?

— Если говорить, о тех масштабах, которые были при Советском Союзе, то их уже не будет. Во всем мире существенно изменилась ситуация, появилось очень много новых игроков. Во времена СССР о корейском судостроении никто ничего не слышал, оно не существовало в природе. А сейчас оно выходит на первые места в мире. Очень интенсивно развивается китайское, большое, крупнотонажное судостроение. Примеров таких стран очень много и сейчас попытаться втиснуться в эту отрасль будет чрезвычайно сложно. Те, кто в Украине еще занимаются судостроением активно ищут свою нишу, но пока что ее никто не нашел.

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В целом, печальная, конечно, история..

— В США есть целый ряд городов-призраков, где производство просто встало. Посмотрите на тот же Детройт, который сейчас просто умирает. Изменилась конъюнктура и это стало никому не нужным. У нас же не просто конъюнктура изменилась, а развалилась огромная страна. Инфраструктура, которая была создана под это государство оказалась просто не востребована. Вот, кому нужен такой гигант как Ченоморский судостроительный завод, на котором во времена СССР работало свыше 25 тысяч человек? Это был целый город. Сейчас содержание такого гиганта стоит таких же гигантских денег, но целесообразности в этом нет никакой.