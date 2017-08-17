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    Общество

    В Николаеве работники завода пикетируют здание ОГА

    (обновлено: )111
    Работники завода требуют выплатить им зарплату, в руках у пикетчиков, помимо плакатов, были бутылки с камнями, которыми они шумели и скандировали "Зарплата!" и "Ганьба!".
    В Николаеве работники завода пикетируют здание ОГА
    "Новости-N"

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В Николаеве сотрудники завода им. 61 коммунара четверг пришли с очередным пикетом под здание местной облгосадминистрациии, сообщает издание "Новости-N".

    Андрей Блинов
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    Работники завода требуют выплатить им зарплату, в руках у пикетчиков, помимо плакатов, были бутылки с камнями, которыми они шумели и скандировали "Зарплата!" и "Ганьба!".

    "На данный момент под администрацией около ста человек. Все они высказывают недовольство по поводу задолженности заработной платы на их предприятии", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, сейчас в здании ОГА нет чиновников, которые могли бы выслушать заводчан, так как все они сопровождают премьер-министра Владимира Гройсмана, который приехал с визитом в город.

    Напомним, ранее сообщалось, что на шахте "Родинская" ГП "Мирноградуголь" в Донецкой области с прошлого четверга бастуют горняки, которые с июня не получают заработную плату.

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