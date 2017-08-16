Власти пока игнорируют пикет под МинАПК - активист

РИА новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Возле Министерства агрополитики собрался митинг. Люди протестуют против "дерибана земель бывших совхозов". С восьми утра около двух тысяч человек пришли под профильное министерство выказать свое недовольство.

Готовы ли чиновники прислушаться к общественности, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель инициативной группы агрокомбинат "Пуща-Водица", "Совки", "Мужичи" Надежда Гричина.

(текст публикуется на языке оригинала)

Про які саме землі йде мова?

— У свій час "Пуща-Водиця" приєднала до себе "Совки", радгосп і Мужичі і з того часу періодично змінювалися п'ять чи шість директорів. Дерибанять по-повному землі, майно. Теплиці руйнують. Всіх корів вивезли. Загалом, зараз на території "Пущі-Водиці" будують будинки високо поверхові. Щодо "Мужичів", у цьому році десь 250 гектарів десь ділося землі. Ніхто не знає. Всі розводять руками. Ні директор не знає, ніхто не знає. І тепер народ встав на ноги. Нехай поділяться з людьми тією землею, яку вони швиденько собі вхопили.

До вас виходили представники відомства?

— Сьогодні прийшли на акцію десь до тисячі людей. Перед нами закрили двері і з іншої сторони, чорні входи також позакривали. Нагнали поліцію. Не пускають нас і ми стоїмо тут — старі люди, пенсіонери. Уже три години стоїмо і ніхто не звертає на нас ніякої уваги.

З ким би ви хотіли зустрітись?

— У нас є звернення. Ми вже звертались до них без людей. Приходила ініціативна група, зареєстрували, але вже приблизно місяць ніякої відповіді не дають. Вони нічого не знають. Вони всі у відпусках. Вони нічого не чули і вони не мають права наші питання вирішувати.

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З ким саме ви хочете поспілкуватись?

— Ми хочемо поспілкуватись з компетентною людиною, яка може вирішити наше питання. Міністр зараз подав у відставку. Хай замміністра по нашому питанню з нами розмовляє і нам допоможе.

Напомним, член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Аркадий Корнацкий в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что после введения моратория на продажу сельхозземель, их оборот не прекращался, но по теневым схемам.

А член совета ассоциации "Земельный союз Украины" Сергей Биленко считает, что снятие моратория на продажу частных сельхозземель разбалансирует аграрный рынок, так как не все фермеры или предприятия смогут найти деньги, чтобы выкупить арендуемый ресурс.