На шахте в Донбассе горняки бастуют из-за задержки зарплаты

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. На шахте "Родинская" ГП "Мирноградуголь" в Донецкой области с четверга бастуют горняки, которые с июня не получают заработную плату. Об этом сообщает председатель Федерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец в своем аккаунте в Facebook.

"Горняки шахты "Родинская" ГП "Мирноградуголь" продолжают бастовать еще с прошлого четверга — шахтеры не получили зарплату за июнь месяц. На данный момент проходит митинг", — говорится в сообщении.

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Волынец уточнил, что "деньги были перечислены еще в четверг на местное казначейство, но, по непонятным причинам, на карточки шахтерам так и не поступили". По его словам, похоже, что эти деньги "кто-то прокручивает".

Независимый профсоюз горняков Украины принимает все необходимые меры для решения этого вопроса, добавил Волынец.

Ранее сообщалось, что более 30 горняков шахты имени Капустина ПАО "Лисичанскуголь", расположенной на подконтрольной Киеву территории Луганской области, не поднимаются на поверхность, требуя выплатить долги по зарплате.